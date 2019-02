Hier werden Schüler wertgeschätzt

1000 Schüler besuchen gestern den 13. Lehrstelleninfotag / 50 Messeteilnehmer informieren über ihre Ausbildungsberufe

von Klaus Plath

09. Februar 2019, 16:05 Uhr

Zum 13. Mal wurde er gestern ausgerichtet − der Lehrstelleninfotag, die Uetersener Berufseinstiegsmessse von Stadt, ausbildenden Firmen aus der Region und den weiterführenden Schulen. 50 Aussteller hatten sich in der Sporthalle der Ludwig-Meyn-Schule zusammengefunden und diese in ein Meer einladender Informationsstände verwandelt, die nicht nur die Kompetenzen der einzelnen Messeteilnehmer deutlich werden ließen, sondern auch das Interesse an der teilnehmenden Schülerschaft.

Und diese Zielgruppe ließ auch nicht lange auf sich warten. Uetersener Pennäler hatten es in diesem Jahr leicht, sie mussten nur kurze Wege auf sich nehmen, um den Lehrstelleninfotag zu erreichen. Schüler aus Tornesch und Moorrege hingegen wurden per Shuttlebus an die Uetersener Seminarstraße gefahren.

Auch in diesem Jahr setzten viele teilnehmende Ausbildungsbetriebe die Erkenntnis um, dass sich junge Leute besonders wohl fühlen, wenn sie auf gleichaltrige Ansprechpartner stoßen. Peer-to-Peer ermögliche eine erfolgversprechende Querkommunikation, so heißt es. Es waren also insbesondere Auszubildene, die das Gespräch mit den Schülern führten.

Den erneut gut vorbereiteten Mädchen und Jungen wurde dabei wertschätzend begegnet. Nicht nur die hochwertigen Promotionsstände sind sichtbarer Ausdruck dafür gewesen. Insbesondere waren es die wertschätzenden Wortwechsel, die darauf hindeuteten, dass der Wettbewerb um die Absolventen inzwischen ein hohes Niveau erreicht hat. Sprich: Nachwuchs fehlt überall. Gut für die Schüler, die sich heute ihren Ausbildungsplatz so gut wie aussuchen können. Zwar sind gute Noten nach wie vor ein gutes Argument, aber frisches, freundliches und sicheres Auftreten macht manche nicht ganz so gute Schulnote wett.

Der Lehrstelleninfotag war am Vormittag für die Schulen reserviert. Von 14 bis 15 Uhr hatten dann alle Gelegenheit, sich über das Ausbildungsplatzangebot in der Region zu informieren.