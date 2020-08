Hier kommt sonst keiner hin

Im Landtag in Kiel herrscht Urlaubsstimmung – Zeit für eine Tour an die geheimen Stellen des Landeshauses

von Kay Müller

23. August 2020, 17:10 Uhr

Kiel | Zentimeter für Zentimeter öffnet Hans-Jürgen Uden die Stahltür, bis er den Kopf durch den Spalt schieben kann. „Die Luft ist rein“, sagt der 63-Jährige, drückt die Tür ganz auf, tritt einen Schritt hinaus in die Sonne und breitet die Arme aus. „Ist das nicht eine super Aussicht hier?“, fragt er und lacht.

Hans-Jürgen Uden ist ganz oben. Aus 24 Metern Höhe schaut er auf die Kieler Förde und das von dem Arbeitsplatz, bei dem er seit über 20 Jahren darüber wacht, wer wann wohin darf. Uden ist der am längsten beschäftigte Pförtner im Landeshaus oder wie das jetzt heißt: Mitarbeiter der Sicherheitszentrale. Und als dieser sitzt er nicht nur am Eingang, sondern hat auch den Blick für das, was sonst keiner sehen kann. So wie die Aussicht vom Dach, das er so vorsichtig betritt, weil er hier schon mal tierischen Ärger hatte. „Wenn die Möwen hier oben nisten, können die ganz schön aggressiv werden“, sagt Uden, der schon mal Opfer eines Angriffs geworden ist. „Ist aber zum Glück gut ausgegangen“, sagt Uden.

Bis vor einigen Jahren war er regelmäßig hier oben, hat vor jeder Landtagswoche die Fahnen gehisst – und anschließend wieder eingeholt. Alle halbe Jahre mussten die ausgewechselt werden, weil die nasse Seeluft an der Förde zu sehr an ihnen gezerrt hat. „Egal wie das Wetter war, es war gerade morgens immer eine besondere Stimmung hier oben“, sagt Uden. Nun übernimmt den Flaggendienst das Gebäudemanagement des Landes.

Uden geht wieder ins Landeshaus zurück, sortiert zwischen verschiedenen Karten und Schlüsseln den heraus, der ihm den Zugang zu fast allen Räumen sichert: der Generalschlüssel. Damit öffnet er die nächste Tür, hinter der sich alte Technik verbirgt. Der Paternoster, der Gäste und Abgeordnete in die oberen Stockwerke und wieder nach unten bringt, hat hier sein Herzstück. „So etwas gibt es sonst nur noch im Rathaus und im Sozialministerium – und das Ding läuft immer noch richtig rund.“ Nur selten muss Uden eingreifen und in seinem weißen Hemd an der verölten Maschine schrauben. „Der Paternoster hat drei Sicherheitsmechanismen falls jemand einen Fuß oder einen Rucksack überstehen lässt, stoppt der von allein.“ Und Uden schaltet ihn wieder an.

Neben der alten Technik findet sich einen Raum weiter neue. Blanke Rohre und Anzeigen steuern Heizung und Klimaanlage, sorgen so für die richtige Temperatur im Landeshaus – und dafür dass der Luftaustausch klappt, was gerade in Corona-Zeiten den Betrieb weiterlaufen ließ.

An diesem Sommertag ist nicht viel Betrieb im Landeshaus. Viele Abgeordnete und Mitarbeiter sind im Urlaub oder arbeiten vom Home-Office aus. Auch der CDU-Fraktionssaal im zweiten Stock ist verwaist. „Ich wusste, dass es die gibt, aber ich bin tatsächlich das erste Mal hier“, sagt er und zeigt auf zwei Telefonzellen, die schalldicht verschließbar sind. Uden hebt den Hörer des Wandtelefons. „Funktioniert.“ Demnächst sollen die alten Zellen verschwinden, für kleine Intrigen braucht man sie im Handyzeitalter nicht mehr.

Ein paar Meter weiter öffnet Uden die nächste Tür. Vor ihm stehen jede Menge alte Stühle, der Raum hat kein Fenster. „Man kann kaum glauben, dass das mal die Tribüne für den alten Plenarsaal war“, sagt Uden und deutet auf die großen Nischen, die jetzt zugemauert sind und über dem jetzigen Schleswig-Holstein-Saal im ersten Stock liegen, in dem früher das Parlament und heute die Ausschüsse tagen.

Die Tribüne des Landtags ist Uden mehr als vertraut. Unzählige Gäste hat er kommen und gehen sehen, wenn er dort Dienst tat. Vier Landtagspräsidenten hat er erlebt – und historische Momente. Wie den 17. März 2005. „Ich war mal an der Pforte, mal auf der Tribüne und dachte immer: ,Nun muss es doch mal klappen.‘“ Dreimal habe er die Gesichter der an ihm vorbeigehenden SPD-Abgeordneten gesehen und alle seien zuversichtlich gewesen. „Ich mische mich nie in Politik ein, aber am Ende hat mir Heide Simonis persönlich leid getan.“ An diesem Tag endet die politische Karriere der SPD-Ministerpräsidentin, die Uden aus dem Finanzministerium kennt, wo er 1988 seinen ersten Job beim Land bekam.

Zu Simonis’ Nachfolger Peter Harry Carstensen habe er ein genauso gutes Verhältnis gehabt. „Bei seiner Hochzeitsfeier hier im Haus bin ich zu ihm und er wollte die Glückwünsche entgegen nehmen. Aber ich habe gesagt: ,Moment‘ – und erstmal seiner Frau gratuliert.“

Uden ist mittlerweile im ersten Stock angekommen, öffnet Raum 139 und deutet nach oben. Das Wellblechdach sei früher überall zu sehen gewesen – hier wird es erhalten, wie sich an vielen Stellen noch Überbleibsel des Gebäudes finden, das am 6. Oktober 1888 als Sitz der kaiserlichen Marineakademie eröffnet wurde. In einem Glasschrank finden sich mehr oder weniger gelungene Kunstwerke, wie ein aus Fischgräten gestaltetes Schiff oder die Szene eines Abendmahls, das einmal ausgerechnet Palästinenserführer Jassir Arafat dem Landtag geschenkt hat. „Auch diese Geschenke brauchen ja einen Platz“, sagt Uden und man kann allenfalls ahnen, was er darüber denkt. Denn Uden ist zurückhaltend und freundlich. In seinen ganzen Berufsjahren hat er eine Maxime: „Ich behandle alle Menschen gleich.“ Das ist nicht immer leicht, denn an der Pforte erlebt er schon auch mal herrische Besucher, die unangemeldet den Politikern die Meinung sagen wollen. „Und einmal kam mir einer auch extrem komisch vor.“ Als den später die Polizei festnimmt, finden die Beamten eine Plastikpistole und ein Messer bei ihm.

Uden kann viele solcher Geschichten erzählen und Geheimnisse lüften. Nur eines nicht. Neben dem Eingang des Landeshauses führt eine Treppe in den Keller, daneben öffnet Uden eine Tür und deutet auf die Stufen die genau neben der anderen Treppe wieder hinaufführen – bis sie an einer Deckenplatte enden. „Ich nenne sie die Treppe ins Nichts – keiner konnte mir bisher sagen, was die hier soll“, sagt Uden, schließt die Tür, geht um ein paar Ecken und öffnet eine neue. Die Sonne strahlt ihm ins Gesicht, er steht im geheimen Ausgang neben dem Plenarsaal. Ob er wohl auch durch die Tür unauffällig verschwindet, wenn er in Rente geht? „Geht nicht“, sagt Uden und deutet lachend auf eine Kamera am Dach des Landeshauses. Im Oktober könnte er in Pension gehen. „Aber wenn man mich lässt, würde ich gern noch etwas bleiben“, sagt Uden, tritt einen Schritt zurück ins Landeshaus, winkt noch einmal zum Abschied und schließt die Tür vorsichtig wieder ab.