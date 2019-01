„Hey Doc Data, mein Bauch tut weh“

Künstliche Intelligenz wird in der Medizin ein wichtiger Baustein bei Diagnostik und Therapie – doch es gibt auch warnende Stimmen

von Margret Kiosz

13. Januar 2019, 16:21 Uhr

Doktor Data, ist habe Bauchschmerzen! Alles Science Fiction – denken viele Bundesbürger und schalten sofort ab. Künstliche Intelligenz und lernfähige Algorithmen in der Medizin, das ist höchsten Zukunftsmusik. Doch die Zukunft steht schon vor der Tür und wird das Arzt-Patientenverhältnis revolutionieren. Bei den Verbandsfunktionären der Ärztekammer in Schleswig-Holstein stehen die Alarmsignale bereits auf rot.



Technikerkrankenkasse ist Vorreiter





Doktor Data heißt zum Beispiel bei der Techniker Krankenkasse Doktor Ada und kommuniziert mit Patienten über eine App. Die fragt, wo der Bauch schmerzt – links unten oder rechts oben –, seit wann, wie oft und wie stark es weh tut – ein Fragenkatalog, den auch der Hausarzt abarbeitet, um eine Diagnose zu finden. Wer Doktor Ada zu Rate zieht, erhält eine persönliche Vorabdiagnose, und es werden mögliche nächste Schritte aufgezeigt – zum Beispiel, ob man einen Arzt konsultieren sollten.

In einem ersten Kooperationsschritt zwischen dem Berliner Unternehmen „Ada Health“, das die gleichnamige App entwickelt hat, und der TK, erhalten registrierte TK-Versicherte zu ihrem Symptomcheck passende digitale Versorgungsangebote der TK. Diese Option existiert bereits.

In einer zweiten Ausbaustufe, die zum Jahreswechsel gestartet ist, kann der Patient nach der Symptom-Bewertung mittels „Ada“ auf Wunsch das Ergebnis unmittelbar telefonisch, per Mail, per Text- oder via Video-Chat mit einem Mediziner des TK-Ärzte-Zentrums besprechen. „Mit dem digitalen Symptomcheck und anschließendem Arzt-Chat geben wir bereits heute einen Ausblick darauf, wie Versorgung in der Zukunft aussehen kann“, sagt TK-Chef Jens Baas.



Patienten suchen Rat im Internet





Für die Mehrheit der Menschen in Deutschland sind analoge Gesundheitsinformationen direkt vom Arzt immer noch die wichtigste Informationsquelle, das hat eine Untersuchung der Techniker Krankenkasse (TK) ergeben. Bereits an zweiter Stelle folgt aber das Internet (77 Prozent). Allerdings vertrauen längst nicht alle PC-Nutzer den Ratschlägen und Diagnosen von Dr. Google. 95 Prozent antworteten, dass sie eher persönlichen Informationen vertrauen als Gesundheitsinfos aus dem Netz – vor allem, weil es schwer fällt, seriöse von unseriösen Quellen zu trennen.

Die TK will nach eigenen Angaben zwischen den beiden Welten, Arzt und Netz, eine Brücke schlagen. Baas ist überzeugt, dass es in wenigen Jahren als ärztlicher Kunstfehler angesehen werde, Diagnosen zu stellen, ohne ein digitales Expertensystem zu nutzen.

Neben der TK experimentiert auch die AOK-Nordost mit Systemen Künstlicher Intelligenz, um Ärzte bei Diagnosen zu unterstützen.



Ärzteschaft bangt um ihren Status





Doch nicht überall ist die Begeisterung über Dr. Data vorhanden. „Diese Form von Einmischung einer Krankenkasse in das individuelle Arzt-Patienten-Verhältnis ist für uns eine klare Grenzüberschreitung“, meint zum Beispiel der Chef des Hartmannbundes, Klaus Reinhardt. Die Kommunikation zwischen Krankenkasse und Versichertem habe sich im Kern auf Fragen zu beschränken, die das bilaterale Versichertenverhältnis beträfen. „Damit erhält der Begriff Kassen-Arzt eine ganz neue Bedeutung. Das System gerät nach meiner Überzeugung in Schieflage, wenn den Kollegen in der Niederlassung oder der Klinik am Ende die Rolle des Zweitmeinungs-Lieferanten bleibt, während Kostenträger die Versorgung steuern. Für Reinhardt steht deshalb fest: Diese Form von Einmischung einer Krankenkasse in das individuelle Arzt-Patienten-Verhältnis ist für uns eine klare Grenzüberschreitung. „Das ist mit uns nicht zu machen“,

„Wir sind beim Thema Digitalisierung sehr aufgeschlossen“, erklärt Schleswig-Holsteins Ärztekammer-Chef Carsten Leffmann. Das habe seine Organisation beim Fernbehandlungsgesetz unter Beweis gestellt. „Doch diesen Vorstoß lehnen wir rigoros ab“. Eine derartige Einmischung einer Krankenkasse in das individuelle Arzt-Patienten-Verhältnis „ist für uns ein klares No-Go“ und sei berufsrechtlich ausgesprochen fragwürdig. „Nicht Kostenträger, sondern Ärzte behandelten Patienten“, so Leffmann. Wenn Krankenkassen sich anmaßten, telemedizinische Beratung und Behandlung von kasseneigenen Ärzten durchführen zu lassen, würden Grundlagen des Gesundheitssystems zu Lasten der Patienten ins Gegenteil verkehrt „und die freie Arztwahl konterkariert“.

Aus rein medizinischer Sicht könne auf den direkten Arzt-Patient-Kontakt nie verzichtet werden. „Ich muss bei dem Betroffenen den Bauch fühlen, um mir ein Bild zu machen, das geht nicht am Telefon“ so Leffmann. Bequemlichkeit dürfe nicht die entscheidende Rolle spielen – nur weil sich der Patient den realen Gang zum Arzt ersparen wolle und alles lieber online erledige. „Pizza kann man von der Sofaecke aus ordern, aber eine ärztliche Untersuchung ist keine Pizza“. Dabei könne man über „Ada Health“ ja noch froh sein, da es sich um ein deutsches Start up handele „und die Daten nicht auf irgendwelchen Servern in Südostasien gespeichert werden“.



Noch viele offene ethische Fragen





Doch es gibt auch andere Stimmen: „Wenn wir feststellen, dass ein Algorithmus in bestimmten komplexen Entscheidungssituationen präzisere Diagnosen stellt und bessere Therapie-Empfehlungen berechnet, wäre es auch aus ethischer Sicht fragwürdig, diese Systeme nicht einzusetzen“, erklärte kürzlich der Münchner Medizinethiker Professor Georg Marckmann in der Ärztezeitung. „Wir sind verpflichtet, Patienten die bestmögliche Diagnostik und Therapie zukommen zu lassen.“ Die Frage sei allerdings, „wie wir verlässlich bestimmen können, ob der Algorithmus tatsächlich besser ist als die ärztliche Expertise?“