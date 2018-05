Heute: Vortrag über die Venus

von René Erdbrügger

02. Mai 2018, 13:12 Uhr

Die Mitglieder des Vereins Regionale Volks- und Schulsternwarte Tornesch laden für heute Abend zu einem Vortrag über den Planeten Venus ein. Vereinsmitglied Peter Havemeister wird den Besuchern den drittkleinsten Planeten des Sonnensystems näherbringen. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr in der Sternwarte auf dem Dach der

Klaus-Groth-Schule. Im Anschluss wird den Besuchern die Möglichkeit zu

einem Einblick in die Sternwarte geboten und bei

klarem Himmel mit dem großen Spiegelteleskop

zu einem Ausblick in die Welt der Sterne.