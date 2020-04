„Herzlichkeit anders zum Ausdruck bringen“

Gesundheitsminister Heiner Garg über persönliche Kontakte in Zeiten von Corona – und über die Veränderungen in der Gesellschaft, die das Virus auslösen könnte

von Dieter Schulz

10. April 2020, 18:02 Uhr

Herr Minister, wir sollen außerhalb der eigenen vier Wände 1,50 Meter Abstand voneinander halten – wie oft am Tag verstoßen Sie gegen diese Regel?

Ich versuche sie stets einzuhalten – das Abstandsgebot ist ja auch kein unbegründeter Wunsch, sondern eine Regel, die dem Gesundheitsschutz aller dient. Dem eigenen Schutz und besonders dem von älteren Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen.



Sie gelten als außergewöhnlich herzlicher Mensch – wie hat Corona Sie verändert?

Die Corona-Epidemie hat mit Sicherheit uns alle verändert. Wie vielen Menschen fehlt mir der direkte Kontakt zu meinen Eltern, zu meinem Lebensgefährten, der in New York lebt. Mir fehlen die täglichen Begegnungen mit Menschen, die in Kitas, Krankenhäusern oder Pflegeheimen arbeiten. Aber ich versuche, meine Herzlichkeit anders zum Ausdruck zu bringen. Aber wir alle können Herzlichkeit auch durch Worte und ein Lächeln zum Ausdruck bringen. Wir können beispielsweise ,danke’ sagen zu den Menschen in den Supermärkten, die dafür sorgen, dass wir zu jeder Zeit mit Lebensmitteln versorgt werden. Auch wenn diese Zeiten schwer sind, so bin ich dankbar dafür, mithelfen zu können, diese Krise gemeinsam zu überwinden.



Home-Office ist heute selbstverständlich. Bringt dies neue Möglichkeiten für die vielbeschworene Vereinbarkeit von Familie und Beruf?

Es hat zumindest innerhalb kürzester Zeit gezeigt, dass sehr viel möglich ist. Hierfür gilt mein ausdrücklicher Dank allen Beteiligten, besonders den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie den Unternehmen für die gezeigte Flexibilität. Eine komplette Trendwende sehe ich trotzdem nicht, denn viele Familien wollen in normalen Zeiten bewusst Privatleben und Beruf trennen.



Die Kita-Reform ist Ihr Leuchtturm-Projekt in der Jamaika-Koalition. Doch nun zeigt sich, Kinderbetreuung kann auch anders organisiert werden?

Das gelingt im Moment nur, weil sehr viele Menschen sich außergewöhnlich engagieren und auch große Einschränkungen auf sich nehmen. Eine Blaupause für die Zeit nach der Krise wird das sicher nicht. Vielleicht trägt die Ausnahmesituation aber dazu bei, die Betreuungsangebote und die Leistungen der Erzieherinnen und Erzieher sowie Tagespflegepersonen noch mehr wertzuschätzen, das wünsche ich mir jedenfalls.



Trotzdem rücken Familien enger zusammen, werden besonders ältere Menschen stärker umsorgt. Führt Corona zum Wandel im Wertesystem einer Gesellschaft, in der bislang das Motto galt: Höher, schneller, weiter?

Die Menschen sind unglaublich diszipliniert und arrangieren sich in dieser Krisensituation. Es gibt so etwas wie einen Schulterschluss in der Gesellschaft, gemeinsam diese Krise zu überwinden. Dieser Zusammenhalt ist enorm wichtig. Ich wünsche mir, dass wir uns alle diese Achtsamkeit ebenso bewahren, wie den Respekt vor dem Leben und die Wertschätzung, die wir gerade besonderen Berufsgruppen wie Pflegenden, Menschen im Einzelhandel, Ärztinnen und Ärzten oder auch Erzieherinnen und Erziehern entgegenbringen.



Wie schwer fällt es einem Liberalen, die Grundrechte des Einzelnen so stark einzuschränken?

Unglaublich schwer. Als ich vor über 25 Jahren in die Politik eingestiegen bin, hätte ich es niemals für möglich gehalten, Grundrechte einzuschränken zu müssen, um Menschenleben zu retten. Der Blick nach Italien oder Spanien, aber auch das unfassbare Wüten des Virus in den USA zeigt, dass die Entscheidungen, die bislang getroffen wurden, notwendig waren, um die Menschen in Schleswig-Holstein zu schützen. Dass dies bei vielen Menschen auf großes Verständnis, bisweilen sogar Dankbarkeit und Zuspruch stößt, macht mich wiederum dankbar und demütig.



Fürchten Sie, dass es irgendwann zu einem großen Frust bei der Bevölkerung kommt und zum Aufbegehren gegen diese Regelungen?

Alle Verantwortungsträger und auch die Mediziner sind sich einig, dass solche Maßnahmen nicht beliebig lange fortgesetzt werden können. Durch weltweite Grenz-Abschottungen und Kontaktsperren würden irgendwann lebensnotwendige Versorgungsketten nicht mehr funktionieren oder auch beispielsweise die medizinische Versorgung von „Nicht-Covid-19 Patientinnen und Patienten“ würde erheblich leiden. Wir haben die harten Maßnahmen insbesondere deswegen so konsequent getroffen, damit wir unser Gesundheitssystem besser auf eine steigende Anzahl schwerer Covid-19-Erkrankungen vorbereiten können. Aber alle diese freiheitseinschränkenden Maßnahmen müssen ständig überprüft, verhältnismäßig und zeitlich begrenzt sein.



Eine kurze Prognose: Wann glauben Sie, haben wir diese Krise in Schleswig-Holstein überstanden?

Gerade unser Gesundheitssystem wird noch eine lange Zeit sehr intensiv gefordert sein mit der Behandlung und Heilung von Patientinnen und Patienten. Wir haben es bislang gut geschafft, dass unser Gesundheitssystem die Menschen auch behandeln kann. Dies darf nicht durch zu frühe Aufhebungen von kontaktreduzierenden Maßnahmen aufs Spiel gesetzt werden. Dennoch werden sich alle Verantwortlichen mit der Frage auseinandersetzen, wann und wie eine schrittweise Lockerung der Maßnahmen erfolgen kann, um eine Rückkehr zu einem Leben in Freiheit verantwortungsbewusst gestalten zu können.



Was können wir aus dieser Krise lernen?

Dass man in Deutschland Vertrauen haben kann in staatliche Institutionen. Die parlamentarische Demokratie bewährt sich gerade in Deutschland. Weder die Bundesregierung noch irgendeine Landesregierung hat leichtfertig Grundrechte eingeschränkt. Aber wir haben in Deutschland schnell und beherzt Maßnahmen auf den Weg gebracht, die dazu beitragen, Menschleben zu retten. Außerdem bin ich überzeugt davon, dass in Zukunft der Wert unseres Gesundheitssystems anders wahrgenommen wird. Eine älter werdende Gesellschaft braucht ein starkes und leistungsfähiges Gesundheitswesen – und keine ideologischen Debatten. Ich hoffe, nein ich bin ziemlich sicher, hier wird sich der Fokus wieder mehr auf die Versorgungsfähigkeit denn auf rein ökonomische Kennzahlen verlagern.



Jahrelang war im Gesundheitswesen und in der Pflege Schmalhans Küchenmeister. Auf einmal ist Geld ohne Ende da – werden davon auch die dort Arbeitenden dauerhaft profitieren?

Beide von Ihnen genannte Extreme treffen die Situation nicht ganz. Wir machen Schulden, deren Rückzahlung sehr lange dauern wird. Trotzdem ist es richtig, dass wir genauso handeln und zum Beispiel die Intensiv-Kapazitäten weiter ausbauen. Aber Sie haben Recht, insbesondere die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern und den Pflegeeinrichtungen müssen sich weiter verbessern. Das bedeutet vor allem mehr Personal, das anständig bezahlt wird.



Pfleger, Verkäuferinnen, Erntehelfer – Systemrelevanz wird völlig neu definiert. Lernen wir (Hand)Arbeit neu zu schätzen?

Ich nehme es gerade so wahr und freue mich sehr darüber. Wir merken gerade, dass wir ohne die inzwischen viel zitierte Verkäuferin oder Kassiererin im Supermarkt schlicht nichts zu essen hätten. Neben der augenblicklichen Dankbarkeit dürfen wir genau das auch nach überstandener Krise nicht vergessen.



Dieses Osterfest ist völlig anders. Familien kommen nicht so zusammen wie sonst, die Kirchen bleiben geschlossen. Schaut der Osterhase trotzdem im Hause Garg vorbei?

Nein, das tut er nicht. Aber ich wünsche allen Menschen in Schleswig-Holstein von Herzen gute und frohe Ostertage, voller Hoffnung, dass wir alle gemeinsam diese Krise überwinden werden.