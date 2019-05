Kappelner Heringstage : Heringstage: Der Countdown läuft

Die Aussteller bauen ihre Geschäfte auf

von Rebecca Nordmann

28. Mai 2019, 17:28 Uhr

Kappeln | Trubel am Kappelner Nordhafen: Bereits am Montag, 27. Mai, reisten die ersten Schausteller, Spiel- und Bierbudenbetreiber an. Seit Dienstag stehen die Aussteller an der Kaikante Spalier und erste neugierige Zuschauer spazieren an ihnen vorbei. „Wir sind schon seit über 20 Jahren bei den Heringstagen dabei“, berichtet Bianka Schneider, die gemeinsam mit Sohn Walter gerade die Kartons mit den Preisen für das Dosenwerfen leert. Der Crêpes-Stand nebenan gehört ebenfalls zur Familie. Für die bevorstehenden Heringstage wünscht Bianka Schneider sich viele Besucher und „so ein Wetter wie heute – nicht zu warm und trocken.“