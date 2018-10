Hellgrund soll ans Glasfasernetz

Stadtwerke Wedel brauchen Quote von 40 Prozent / Erkundungsverfahren läuft bis zum 31. Oktober

von shz.de

10. Oktober 2018, 16:00 Uhr

„Seit 2016 sind wir im Glasfaserausbau für Wedel tätig und bringen mit Wedelnet Internet, Telefonie und TV zu Ihnen nach Hause. Mit einem Glasfaseranschluss steht Mietern und Eigentümern die ganze Welt der Onlinemedien mit Geschwindigkeiten bis ein einem Gigabit pro Sekunde zur Verfügung. Mit einem zukunftssicheren Glasfaseranschluss haben Nutzer alle Möglichkeiten, das Internet, die Telefonie und TV neu zu erleben.“ So werben die Stadtwerke Wedel in einer aktuellen Broschüre. Als nächstes soll das „Ausbaugebiet Hellgrund“ zwischen Elbe, Hans-Böckler-Platz, Galgenberg und Hellgrund erschlossen werden. Ausgebaut werden soll im kommenden Jahr – wenn die Kunden mitspielen.

Voraussetzung für die Erweiterung des Glasfasernetzes, das die Stadtwerke Wedel seit 2016 aufbauen, ist laut Wedelnet, dass genug Kunden einen Anschluss beantragen. „Wie üblich bei diesen Dingen schauen wir, ob das Interesse da ist. Es ist entscheidend, dass wir die Quote erfüllen“, sagte Adam Krüppel, Geschäftsführer der Stadtwerke Wedel, auf Anfrage unserer Zeitung. Etwa 40 Prozent der 1000 Wohneinheiten müssten eine Zusage erteilen. „Die Aktion läuft bis zum 31. Oktober“, erläuterte Krüppel. Die Anwohner werden am Donnerstag, 18. Oktober, ab 19 Uhr im Stadtteilzentrum „mittendrin“, Friedrich-Eggers-Straße 77-79, informiert.

„Schließen Sie Ihren Glasfaservertrag jetzt ab und sichern Sie sich damit einen zukunftsfähigen Netzanschluss für Ihr Zuhause“, werben die Stadtwerke für eine schnelle Entscheidung. Während des Aktionszeitraums kostet der Glasfaserhausanschluss inklusive Wedelnet-Vertrag 195 Euro kostet, danach 495 Euro, wenn ein Gebäude im Bau ist, und 995 Euro, wenn es nachgerüstet werden soll. Ein Hausanschluss ohne Wedelnet-Vertrag soll die Kunden 1495 Euro kosten. „Ein Glasfaseranschluss steigert den Wert einer Immobilie. Selbst, wenn man das Internet nicht selbst nutzen will, ist es eine Investition in die Zukunft, wenn man verkaufen will oder ein Gebäude irgendwann vererbt“, sagte Krüppel.

Nach dem Erkundungsverfahren sollen die Planungen und dann der Ausbau starten. „Wir stehen bereits in den Startlöchern und haben etwas vorbereitet“, sagte Krüppel.

Die Sorge, keine Unternehmen für die Umsetzung zu finden, ein Problem mit dem sich der Zweckverband Breitband Marsch und Geest herumschlagen musste (unsere Zeitung berichtete), hat Krüppel nicht. „Wir haben Unternehmen, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten und sind vorbereitet“, so der Stadtwerke-Chef. Ausgebaut werden soll entlang der Trassen, die für die Industrie gelegt wurden. „Wir schauen im ersten Schritt, wer rechts und links davon Interesse hat“, erläuterte Krüppel. Derzeit seien etwa 200 Privathaushalte ans Glasfasernetz angeschlossen. Weitere 200 sollen im kommenden Jahr folgen. Würde die Quote im Hellgrund erfüllt, kämen weitere 400 hinzu. Läuft alles nach Plan, soll das Gebiet Hellgrund Ende Juni 2019 mit Glasfaser versorgt sein.

2015 hatten die Stadtwerke Wedel noch auf die Vectoring-Technologie der Deutschen Telefom gesetzt. „Vectoring ist eine wesentlich günstigere technologische Alternative zum Glasfaserausbau“, erläutert Krüppel damals. Vor drei Jahren war die 100-prozentige Tochter der Stadt Wedel nicht bereit, die kalkulierten 40 Millionen Euro in den Ausbau des Glasfasernetzes zu investieren, sondern ertüchtigte bestehende Leitungen für etwa eine halbe Million Euro. Ein Jahr später erfolgte der Sinneswandel und die Idee, das Glasfasernetz selbst auszubauen. Wie viel im Hellgrund investiert wird, stehe laut Krüppel noch nicht fest. Das ergebe sich erst in der Planungsphase.

Glasfaser käme nicht nur Unternehmen und Privatkunden, sondern auch den Stadtwerken selbst zugute. Nachdem die Politik nach jahrelangen Diskussionen entschieden hat, die Straßenbeleuchtung auf den kommunalen Versorger zu übertragen (unsere Zeitung berichtete), gibt es Überlegungen, diese entsprechend zu digitalisieren. Das Zauberwort heißt „Smart City“. Dahinter steckt die Idee, Städte effizienter, technologisch fortschrittlicher, grüner und sozial inklusiver zu gestalten. Die Laternenmasten könnten als intelligente Vernetzungspunkte für Messwerte genutzt werden, um WLAN-Hotspots anzubieten, die Parkplatzsuche oder autonomes Fahren zu vereinfachen. Sensoren könnten die Füllmenge von Abfallbehältern erkennen und entsprechend melden. Ohne Glasfaser ließe sich so etwas kaum umsetzen.