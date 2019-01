Helene in Herning

von Holger Loose

28. Januar 2019, 20:50 Uhr

Einmal Kopenhagen, immer Kopenhagen. Sagt der, der schon mal dort war. In Kopenhagen. Dem kulturellen, wirtschaftlichen und sportlichen Zentrum unseres nördlichen Nachbarlandes. Die Stadt mit diesem besonderen Flair. Und mit den vielen Sehenswürdigkeiten. Der kleinen Meerjungfrau. Dem Tivoli. Dem berühmten Stadtviertel Nyhavn. Und der „Royal Arena“. Einer schmucken Multifunktionshalle, in der 12 500 Besucher Platz haben.

Aber nein. Es muss ja Herning sein. Hier im Nirgendwo finden die Finalspiele der WM statt. Weil sie hier die „Jyske Bank Boxen“ hingestellt haben. Nicht in Dänemarks Hauptstadt, sondern in die Region Mydtjylland. 190 Kilometer hinter der deutsch-dänischen Grenze. Mitten aufs Land. Weil Geld die Welt regiert. Weil eine namhafte Bank sie hier haben wollte. In einem Ort mit nicht einmal 50 000 Einwohnern. Aber die Weltstars kommen trotzdem hierher. Nicht nur die Handballer. Zur Eröffnung spielte Lady Gaga. Auch Justin Bieber, Kylie Minogue, Madonna und Britney Spears gaben schon Konzerte in der „Boxen“. Und Helene Fischer – zweimal vor ausverkauftem Haus. Außer der Arena hat der Ort allerdings nicht wirklich viel zu bieten. Die größten Touristenattraktionen sind der Jyylands Park Zoo, eine Menschenkicker-Halle, eine Kunst-Galerie. Und ein Braunkohlemuseum. Na ja. Einmal Herning reicht. Außer, wenn Helene Fischer auftritt. Dann komme ich vielleicht noch einmal wieder.