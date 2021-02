Heinolds Alternative zu Scholz’ Altschuldenplan

Wie die grüne Kieler Finanzministerin den Kommunen nach Corona aus der Krise helfen will

Avatar_shz von Henning Baethge

02. Februar 2021, 17:50 Uhr

Kiel/berlin | Im Bund-Länder-Streit um eine Schuldenentlastung für Städte und Gemeinden geht Schleswig-Holsteins grüne Finanzministerin Monika Heinold mit einem eigenen Vorstoß in die Offensive. Nachdem Bundesfinanzminister Olaf Scholz jüngst seinen von der Ländermehrheit bisher abgelehnten Vorschlag erneuert hat, rund 22,5 Milliarden Euro zur Tilgung von Krediten besonders stark verschuldeter Städte bereitzustellen, legt Heinold jetzt ein mehrstufiges Modell vor, durch das der Bund mit demselben Betrag mehr Kommunen in mehr Ländern helfen und neue Spielräume für Investitionen nach der Corona-Krise geben könnte. „Unser Konzept stellt sicher, dass nicht diejenigen Länder benachteiligt werden, die ihre Kommunen in den letzten Jahren finanziell fair behandelt haben“, begründet Heinold ihre Initiative gegenüber unserer Zeitung.

SPD-Minister und Kanzlerkandidat Scholz will mit dem Bundesgeld zur Altschuldentilgung nur denjenigen Kommunen helfen, die einen hohen Bestand an Kassenkrediten haben, also an Schulden für laufende Ausgaben. Solche klammen Städte liegen vor allem in Nordrhein-Westfalen, wo die kommunalen Kassenkredite sich in den letzten fünf Jahren laut Heinolds Zahlen im Schnitt auf 24 Milliarden Euro beliefen. Auch im viel kleineren Rheinland-Pfalz ist dieser Betrag mit 5,6 Milliarden relativ hoch. In Schleswig-Holstein dagegen liegt die Summe bei nur 0,5 Milliarden Euro, in Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls – und in Bayern und Baden-Württemberg sogar nur bei 0,2 Milliarden. Daher würden diese Länder „nur sehr marginal“ von Scholz’ Geld profitieren, kritisiert Heinold. So lehnt etwa auch Bayern Scholz’ Pläne klar ab.

Heinold schlägt nun statt dessen vor, dass sich die Tilgungshilfe des Bundes nicht nach den kommunalen Kassenkrediten richten solle, sondern nach der Pro-Kopf-Verschuldung eines Landes und dessen Kommunen. In Ländern mit überdurchschnittlich hohen Pro-Kopf-Schulden sollen die Kommunen auch pro Kopf überproportional viel Geld vom Bund erhalten, in Ländern mit unterdurchschnittlichen Pro-Kopf-Schulden unterproportional wenig.

Konkret regt Heinold fünf Stufen an: In der ersten Stufe, die für Bremen und das Saarland gilt, erhalten die Länder für ihre Kommunen pro Kopf 600 Euro Entlastung. In der zweiten Stufe sind es 460, in der dritten, die auch für Schleswig-Holstein zutrifft, 330 . In der vierten Stufe gibt es dann 200 Euro und in der untersten Stufe mit den gering verschuldeten Ländern Bayern und Sachsen immer noch 100 pro Kopf. Insgesamt bekämen auch nach Heinolds Modell die Städte in NRW mit fast sechs Milliarden Euro mit Abstand am meisten. Doch auch Schleswig-Holsteins Kommunen erhielten fast eine Milliarde (siehe Tabelle). Sie könnten so nicht nur ihre Kassenkredite begleichen, sondern auch einen Teil ihrer Investitionskredite.

Genau deshalb aber hält Scholz das Modell von Heinold für „nicht zielführend“, wie er eine Sprecherin ausrichten lässt. „In Bezug auf die Kommunalverschuldung stellen hohe Kassenkreditbestände das zentrale Problem dar“, sagt sie. Investitionskredite hingegen seien weniger problematisch, da ihnen „Vermögensbildung gegenübersteht“.

Dagegen begrüßt der Deutsche Städtetag sowohl den Vorstoß von Heinold als auch das erneute Angebot von Scholz. „Jeder Vorschlag, um die Kommunen von der drückenden Last der Altschulden zu befreien, ist willkommen“, sagt Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy unserer Zeitung. Es sei „gut, dass das Thema Altschulden wieder Fahrt aufnimmt“. Gerade in der Corona-Krise würden „alle Städte Hilfe brauchen“.

Schleswig-Holsteins Städteverband kritisiert dagegen Scholz und lobt Heinold. „Das Abstellen allein auf das Volumen von Kassenkrediten ist für die Kommunen in Schleswig-Holstein nachteilig“, sagt Verbandschef Marc Ziertmann. Andere Verteilregeln wie die von Heinold seien daher „zu unterstützen“.