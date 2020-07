Heimatgeschichte weiter erlebbar machen

Pandemie-Krise: Vereinsmitglieder und Vorsitzender Johann Otto Plump haben ein Hygiene-Konzept erarbeitet

31. Juli 2020, 16:00 Uhr

Uetersen | Im Rahmen unserer Sommerserie stellen wir Persönlichkeiten vor, die beruflich oder durch ihr gesellschaftliches Engagement eng mit unserer Region verbunden sind. Unsere Reporterin Sylvia Kaufmann hat gefragt, wie diese mit den Einschränkungen durch die Corona-Krise umgegangen sind, was sie vermisst haben und was sich für sie verändert hat. Im sechsten Teil berichtet Johann Otto Plump, Vorsitzender des Vereins Historiesches Uetersen, wie sich die Pandemie auf das Alltagsleben im stadt- und heimatgeschichtlichen Museum an der Parkstraße auswirkt.

Eine Fülle an Exponaten erzählt in zehn Räumen des stadtgeschichtlichen Museums von Uetersens Vergangenheit bis in die Gegenwart. Doch seit Mitte März kann der Verein Historisches Uetersen, der seit 1995 dieses Museum in dem 150 Jahre alten Werkstattgebäude der ehemaligen Uetersener Gasanstalt in der Parkstraße 1c unterhält, seine in verschiedenen Ausstellungsbereichen aufgebauten Schätze nicht zeigen. Grund: die Corona-Pandemie.

Ein bisschen traurig macht das den Vorsitzenden Johann‐Otto Plump, dessen Herzblut an dem Museum und der Vereinsarbeit hängt, schon. Seit 21 Jahren steht er dem Verein vor und ist immer mit zur Stelle, wenn die aktiven Mitglieder die Sonntagsöffnungen betreuen und Ausstellungen umbauen oder ergänzen. Der Terminkalender für dieses Jahr sah wie gewohnt Öffnungstage am ersten und dritten Sonntag eines Monats vor. „Am 15. März ging das jedoch schon nicht mehr und wir konnten auch historische Filmaufnahmen nicht zeigen“, erinnert sich Plump. Auch alle weiteren Planungen, wie der Frühlingsmarkt und eine Osterausstellung im April, mussten abgesagt werden. „Wir haben nun die vergangenen Wochen genutzt, um Vitrinen zu säubern, Exponate zu sortieren und das Archiv zu ordnen. Jeweils zwei Ehrenamtliche waren nach Absprache immer mal hier “, berichtet der 84-Jährige. Er und die meisten der zwölf für das Museum zuständigen Ehrenamtlichen sind im hohen Seniorenalter und gehören damit zur Corona-Risikogruppe. Doch ihr Museum wollen sie nach Möglichkeit nach der Sommerpause wieder öffnen.

„Wir haben ein Hygienekonzept erarbeitet “, berichtet Plump und macht deutlich, dass es etwas kompliziert ist, in dem historischen Gebäude mit engen Räumen und nur einer Treppe ins Obergeschoss den Vorschriften zu entsprechen. Deshalb sieht das Konzept eine Begrenzung der Besucherzahl, das Tragen von Mund-Nasen-Schutz, das Desinfizieren der Hände bei der Eingangskontrolle sowie ein Leiten und Abstandhalten der Besucher in den Räumen und auf der Treppe vor. Als regulärer Ausgang wird der bisherige Notausgang genutzt.

„Wir werden auch Sonderöffnungen für Angemeldete anbieten, um die Sonntagsöffnungstage zu entlasten. Wir hoffen sehr, dass Interessierte uns gewogen bleiben und mit uns Kontakt aufnehmen“, betont der Vereinsvorsitzende. Er freut sich, dass für September die Anmeldung einer Gruppe vorliegt, die durch das Museum und das Klosterareal geführt werden möchte.

„Wir werden die Gruppe aufteilen. Während die einen das Museum besichtigen, besuchen die anderen den Klosterbezirk“, erläutert Plump die Planung. Wann er allerdings die Jahreshauptversammlung des 120 Mitglieder zählenden Vereins nachholen kann, weiß er noch nicht.

Privat haben Plump und seine Frau Gisela, die auch im Verein aktiv mitwirkt, den Corona-Lockdown gesund überstanden. „Sohn und Tochter haben anfangs die Einkäufe für uns erledigt. Aber nun gehen wir mit Mund-Nasen-Schutz natürlich wieder selber los“, erzählt Plump. Er räumt ein, dass ein bisschen die sozialen Kontakte fehlten. „Ich habe viel telefoniert, auch zum Austausch mit Vorsitzenden von anderen Vereinen, die Träger von Museen sind“, betont Plump.