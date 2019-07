Heiduczek gestorben

von Martin Schulte

30. Juli 2019, 18:27 Uhr

Leipzig | Der Schriftsteller Werner Heiduczek ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 92 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls in einer Klinik bei Leipzig, wie seine Lebensgefährtin Traudel Thalheim gestern bestätigte. Heiduczek gehörte zu den bekanntesten Schriftstellern der DDR. Zu seinen erfolgreichsten Werken zählen der Kurzroman „Mark Aurel oder Ein Semester Zärtlichkeit“ sowie „Die seltsamen Abenteuer des Parzival“.