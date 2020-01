Heftige Grippewelle überrollt den Norden

700 Influenza-Fälle in vier Wochen – so viele wie in den letzten zehn Jahren nicht / Hochburg ist Kreis Pinneberg

von Margret Kiosz

29. Januar 2020, 19:48 Uhr

Kiel | Alle reden derzeit über das chinesische Corona-Virus. Dass die klassische Influenza-Welle, die derzeit in Schleswig-Holstein grassiert, viel gefährlicher ist, wird nach Ansicht von Experten ausgeblendet. Rund 700 Influenza-Fälle wurden vom Institut für Infektionsmedizin der Kieler Uni allein in den ersten vier Wochen dieses Jahres gemeldet – so viele wie in den letzten zehn Jahren nicht. Seit Beginn der Grippesaison Anfang Oktober sind bereits 861 Fälle registriert worden. Aktuell ist der Kreis Pinneberg besonders stark betroffen. Hier wurden bislang 205 Fälle gemeldet. Zum Vergleich: In Kiel sind es 143, in Rendsburg-Eckernförde 78, in Stormarn 70 und im Herzogtum-Lauenburg 60. Dithmarschen meldet 51 Influenza-Fälle. Segeberg (48) und Lübeck (41), die Kreise Plön (39), Schleswig-Flensburg (33) und Steinburg (31) liegen im Mittelfeld. Weniger als 30 Influenza-Fälle gibt es in Ostholstein (20) und in Nordfriesland (14). In Flensburg sind es bisher lediglich neun Grippe-Fälle.

Die Zahl der Erkrankten nehme von Woche zu Woche zu, warnt Helmut Fickenscher, Leiter des Kieler Instituts. Er geht von einer hohen Dunkelziffer aus. „Erwachsene kurierten die Krankheit meist zu Hause aus. Beim Arzt landen Kinder und Senioren“, so der Professor. Bei dem derzeit grassierenden Virus handelt es sich um eine Influenza vom Typ B „Yamagata“. „Für eine Immunisierung ist es aktuell noch nicht zu spät“, sagt Bernd Hillebrandt, Schleswig-Holsteins Barmer-Chef. Die Grippewelle habe gerade begonnen. Von daher lohne sich eine Impfung auf jeden Fall noch.

Bei aller Sorge wegen des Coronavirus warnt das Robert Koch-Institut davor, die Gefahr der Influenza zu unterschätzen. „Wenn wir bei der laufenden Grippewelle schon bundesweit etwa 14 000 labordiagnostisch bestätigte Influenza-Erkrankungen haben und auch schon über 30 Todesfälle, dann ist das eine ganz andere Nummer“, erklärt Susanne Glasmacher vom Berliner Robert-Koch-Institut.

Derweil hat gestern die Lufthansa alle Direktflüge nach China gestrichen. Die dortigen Gesundheitsbehörden melden inzwischen über 6000 Corona-Fälle und 132 Tote . Den vier Infizierten in München geht es gut. Die Corona-Verdachtsfälle in Schleswig-Holstein haben sich bisher nicht bestätigt. In Australien ist es Forschern gelungen, das Coronavirus zu isolieren – eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung eines Impfstoffes.