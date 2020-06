HC Treia/Jübek: Doppelaufstieg in die Kreisoberliga

von Holger Petersen

19. Juni 2020, 16:30 Uhr

Silberstedt | Aufstieg im Doppelpack: Sowohl die 2. Männermannschaft als auch die 2. Frauenmannschaft des HC Treia/Jübek haben den Sprung in die jeweilige Handball-Kreisoberliga geschafft. „Für die Entwicklung des Vereins und als Unterbau für unsere SH-Liga-Teams ist das ein tolles Ergebnis“, hieß es vom HCTJ-Vorstand.

Der „2. Frauen“ gelang nach zwei Jahren ohne Spielbetrieb beim Neustart in der Kreisliga NF-SL prompt der Aufstieg. Trainer Lars Lassen-Badeja erhält nun Unterstützung durch Matthis Kluge (weibliche Jugend A). Das Team will in den kommenden Jahren viele junge Spielerinnen an den Frauenbereich heranführen und entwickeln. Es stehen bereits die ersten Zugänge fest: Katharina Schmitz (nach Pause), Lotte Autzen, Lisa-Marie Dietzow (beide HSG SZOWW) und Jo-Ann Schmidt (Schleswig IF II). Als Aufsteiger soll möglichst schnell der Klassenerhalt gesichert werden.

Mindestens genauso spannend ist das Projekt „2. Männer“ beim HCTJ. Im männliche Bereich verfügt der Club über eine gut aufgestellte SH-Liga-Mannschaft (Platz drei) und über eine A-Jugend, die in diesem Jahr mit zehn Spielern des alten Jahrgangs in der Oberliga HH/SH vertreten war. Diesen Jungs sollte unbedingt eine Perspektive im Verein geboten werden. Daher war vor der Saison das klare Ziel: Aufstieg der „Herren zwei“ in die Kreisoberliga. Was dem Trainerduo Hauke Schillemat/Andreas Rehmke gelang. Obmann Florian Ilgner konnte nun Sönke Laß als Coach sowie die „Ur-HCler“ Hans-Wilhelm Ley und Norbert Lück zur Unterstützung gewinnen. Schillemat wird weiterhin Jugendmannschaften im Verein trainieren und Rehmke erstmal kürzertreten.

Und der Club konnte viele Spieler aus der A-Jugend für dieses Projekt begeistern. Während Jesper Autzen und Hannes Schnoor den Sprung in den Kader der Ersten schafften, schließen sich mit Lasse Schütze, Jon Jeß, Kim-Gerrit Lüdemann, Mika Feddersen, Leon Scheffel, Ole Huß und Sören Kluge gleich sieben Nachwuchsakteure der Zweiten an. Dazu kommt Rückkehrer Marc-Kevin Klopfer vom TSV Sieverstedt. „Unser ehrgeiziges Ziel lautet: Heranführen der jungen Spieler an die 1. Mannschaft und mittelfristig den Blick in Richtung Landesliga richten“, sagt Coach Sönke Laß.