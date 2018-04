Nach Schimmelbefall : Haydns Klänge in der frisch geputzten Klosterkirche

Nach der Grundreinigung für 141.000 Euro steht in der Klosterkirche bald die Gebäudesanierung an.

von Klaus Plath

24. April 2018, 12:30 Uhr

Uetersen | Nachdem die Kirche am Kloster wegen Schimmelbefalls fachgerecht gereinigt und daher für mehr als drei Monate geschlossen werden musste, wurde sie am Sonntag mit einem feierlichen Gottesdienst wieder eröffnet. Vertreter der Kirchengemeinde, der Restauratoren und der Orgelbauer erläuterten die ausgeführten Arbeiten.

Die spätbarocke Klosterkirche erstrahlt in neuem Glanz, und Pastorin Kirsten Ruwoldt führte durch einen ersten Gottesdienst im von Schmutz und Schimmel befreiten Kirchenschiff. Die Kantorei der Gemeinde, begleitet von Orgel, Violine und Bass, bereicherte diesen von der Empore aus mit Joseph Haydns „Kleiner Orgelmesse“. Anschließend waren die Kirchgänger, darunter auch Bürgermeisterin Andrea Hansen, Bürgervorsteher Adolf Bergmann, Kommunal- und Landespolitiker, zu einer Erläuterung der Restaurationsarbeiten eingeladen.

58.000 Euro für das Gerüst

Wie der Restaurierungsbeauftragte der Gemeinde Erhard Vogt mitteilte, wurde die Reinigung aufgrund ihrer Dringlichkeit der nun anstehenden Gebäudesanierung vorgezogen. Der Profi-Grundputz hat die Gemeinde 141.000 Euro gekostet, allein 58.000 Euro davon wurde für das Gerüst verwandt. Denn der gesamte Innenraum der Kirche musste über acht Stockwerke bis zur Orgelempore eingerüstet werden, damit die Restauratoren alle Holzelemente erreichen konnten. Beantragt ist eine Förderung durch den Kirchenkreis, die allerdings maximal 30 Prozent der Gesamtsumme betragen kann. „Die Hauptkosten werden wir als Kirchengemeinde zu tragen haben“, so Vogt, „dabei sind wir auch weiterhin auf eine wohlwollende Unterstützung durch Spender angewiesen.“

Foto: Michaela Eschke

Nach einer Trockenreinigung durch Absaugen wurden die Farbschichten auf den Holzelementen fachgerecht gesäubert, „mit einem sehr saugfähigen Schwamm und viel Geduld“, so Restaurator Peter Gradolewski (Foto). Lose oder ausbrechende Farbschichten wurden befestigt und wenn nötig gekittet − im Altarbereich, an den Balustraden, den Vierkantstützen und der Empore. Während die Goldfarbe und die Grautöne nachgestrichen wurden, konnten historische Malereien „in ihrem vollständigen historischen Zustand belassen“ werden, sagte Gradolewski.

Notbehandlung für Orgelpfeifen

Auch die historischen Orgelpfeifen hat man einer Notbehandlung unterzogen: „Neben Schmutz und Schimmel wurde in den Pfeifen auch Bleifraß festgestellt“, erklärte Pastorin Ruwoldt. Wie Axel Birnbaum von der Orgelbaufirma Rudolf von Beckerath ausführte, handelt es sich dabei um Essigsäure, die vom Fuß aus nach oben zieht. „Dieses Phänomen gibt es nur bei historischen Objekten, die schon mit moderner Technik in Kontakt gekommen sind“, so Birnbaum. Mit Zitronensäure und anschließender Neutralisation wurde nun versucht, den Zerstörungsprozess zu beenden oder zumindest zu verlangsamen. Kirchenmusikerin Christiane Haar gab den Besuchern mit zwei Stücken von Henry Purcell und Georg Friedrich Händel eine Kostprobe vom Klang der frisch geputzten Orgelpfeifen.

Um künftige Schimmelbildung zu vermeiden, soll in das derzeit erarbeitete Sanierungskonzept auch verbesserte Belüftung und Heizung einfließen. In den vergangenen 20 Jahren wurden 2,4 Millionen Euro in den Erhalt der Kirche am Kloster gesteckt. „Besonders die hohe Luftfeuchtigkeit im Sommer nach starken Regenfällen ist Gift für die Kirchenausstattung“, weiß Vogt. Deshalb sind seit drei Jahren an verschiedenen Stellen in der Kirche Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesser installiert, deren aufgezeichnete Daten ausgewertet werden können.