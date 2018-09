Harter Kampf für das dritte Gleis

BI „Starke Schiene“ betont, dass auch Hamburg seinen Teil beitragen muss und sucht das Gespräch mit Staatsrat Andreas Rieckhof

von Philipp Dickersbach

07. September 2018, 16:34 Uhr

Die Hansestadt Hamburg muss ihren Teil zur Finanzierung eines angemessenen Nahverkehrsangebots beitragen. Das haben die Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) „Starke Schiene im Kreis Pinneberg“ gestern während eines Treffens mit Gewerkschaftsvertretern in Heidgraben betont. Torneschs Bürgervorsteher Friedrich Meyer-Hildebrand (CDU) regte zudem eine Namensänderung für den Tornescher Bahnhof an.

„Es ist wichtig, enger mit Uetersen zusammenzuarbeiten“, sagte Meyer-Hildebrand. Um die Bedeutung des Tornescher Bahnhofs für die Region deutlich zu machen, brachte er eine Umbenennung der Station in „Tornesch-Uetersen“ ins Spiel. Doch egal wie der Bahnhof heißt, für die Pendler dürfte insbesondere Anzahl und Pünktlichkeit der Züge entscheidend sein. Und hier hatte BI-Mitglied Gisela Hüllmann gestern schlechte Nachrichten zu verkünden. Sie habe Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils die Züge, die um 7.09, 7.20 und 7.28 Uhr in Richtung Hamburg starten sollen, beobachtet. Ergebnis: Während zu Wochenbeginn noch alles nach Fahrplan lief, seien am Dienstag bereits alle drei Züge verspätet gewesen und am Mittwoch seien zwei der drei Verbindungen ausgefallen, so Hüllmann. Der Zug um 7.28 Uhr habe schließlich nicht mehr alle Pendler mitnehmen können, zwischen 30 und 40 Personen hätten auf dem Bahnsteig bleiben müssen. „So kann es nicht weitergehen“, betonte Hüllmann. Sie berichtete, dass ein Zug wegen Krankheit des Lokführers nicht habe fahren können.

Doch es gibt auch grundsätzliche Personalprobleme bei den Bahnunternehmen. So hatte die Deutsche Bahn am Donnerstag mitgeteilt, dass ab Montag mehrere Einzelverbindungen in Schleswig-Holstein auf unbestimmte Zeit ausfallen. Betroffen sind die Strecken Lübeck-Lüneburg, Lübeck-Kiel, Lübeck-Neustadt-Fehmarn und Lübeck-Travemünde-Strand. Dem Unternehmen fehlen Lokführer. Und auch die Nordbahn sei händeringend auf der Suche nach Personal, berichtete Hüllmann gestern.

Ein Sprecher der Nordbahn, Jonas Dienst, bestätigte gestern auf Nachfrage unserer Zeitung, dass es zuletzt personalbedingt wiederholt zu Zugausfälle gekommen ist. Melden sich mehrere Kollegen kurzfristig krank, könne es trotz sorgfältiger Planungen vorkommen, dass alle Kollegen bei der Nordbahn im Einsatz sind und deshalb Fahrten ausfallen, so Dienst. Und weiter: „Die besondere Herausforderung besteht derzeit in einem leider anhaltend hohen Krankenstand unter unseren Triebfahrzeugführern.“ Der Sprecher betonte, dass das Angebot an ausgebildeten Triebfahrzeugführern und auch Leihpersonal derzeit bundesweit äußerst knapp sei. Ziel der Nordbahn sei es jedoch, die Personalstärke konstant auf dem Planbestand zu halten.

Andreas Riedl vom Fachbereich Verkehr der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft (verdi) betonte während des Gesprächs in Heidgraben, dass die Qualität direkt mit dem Vergabegesetz des Landes zusammenhänge. So breche bei einem Betreiberwechsel in der Regel das Personal weg, berichtete Riedl, der für den Bezirk Pinneberg-Steinburg zuständig ist. Wenn absehbar sei, dass ein Unternehmen bestimmte Strecken nicht weiter bedienen wird, würden sich die Mitarbeiter zeitig nach Alternativen umschauen, was zu Personalproblemen führe. Als Positivbeispiel nannte der verdi-Vertreter das Land Rheinland-Pfalz. Dort sei im Vergabegesetz geregelt, dass das Personal vom neuen Anbieter zu übernehmen ist.

BI-Sprecher Erhard Wasmann kritisierte, dass es bei Zugausfällen in der Regel keine zusätzlichen Halte in Tornesch gibt. Während die Regionalexpress-Züge von der Deutschen Bahn betrieben werden, ist für die Regionalbahnen die Nordbahn zuständig. „Einer tritt nicht für den anderen ein“, so Wasmann. Er plädierte dafür, die Verträge mit den Unternehmen entsprechend anzupassen.

Die BI-Mitglieder betonten, dass für eine Verbesserung der Situation das dritte Gleis zwischen Elmshorn und Pinneberg unabdingbar sei. Und Hamburg müsse dafür seinen Teil leisten. Denn von einer besseren Schienenverbindung in die Hansestadt profitiere nicht nur Schleswig-Holstein, betonte Wasmann. Schließlich bleibe die Wertschöpfung dank der Arbeitsplätze in Hamburg. „Sie müssen die Kilometer deswegen anteilig zahlen“, so der BI-Sprecher.

Davon wollen die BI-Mitglieder den Hamburger Staatsrat Andreas Rieckhof, der in der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation für den Bereich Verkehr zuständig ist, überzeugen. Gelingen soll das in einem persönlichen Gespräch, auf das die Streiter für bessere Schienenverbindungen schon seit Monaten warten. Sollte es nicht zeitnah zustandekommen, so Hüllmann, kann sie sich auch eine Demonstration vor dem Hamburger Rathaus vorstellen.