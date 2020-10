Harmlos, ideenlos, willenlos

Überraschung in der Handball-Bundesliga: Rekordmeister THW Kiel beim 22:31 in Wetzlar gedemütigt

von Holger Loose

11. Oktober 2020, 13:51 Uhr

Wetzlar | Was er seinem desolaten Starensemble direkt nach der 22:31 (11:18)-Klatsche in Wetzlar gesagt hatte, wollte Filip Jicha nicht verraten. „Diese Worte, die ich der Mannschaft gesagt, sollten in intern bleiben“, sagte der Kieler Trainer und deutete damit an, dass es in der Umkleide des Meisters nach dessen „katastrophaler Leistung – ohne wenn und aber“ laut geworden ist. „So darf sich der THW Kiel nicht präsentieren“, sagte der frustrierte Tscheche und wollte auch das Fehlen von Torwart Niklas Landin (Meniskusoperation), Sander Sagosen (Muskelfaserriss) und Nikola Bylik (Kreuzbandriss) „nicht als Ausrede gelten lassen. Wir wussten, was uns erwartet und hatten dennoch keine Chance. Wir haben den Kopf verloren“, sagte Jicha.

Völlig harm- und ideen- und auch willenlos hatte sich der Rekordmeister vor 800 zugelassenen Zuschauern in der Rittal-Arena präsentiert, wobei Jicha sogar das Niveau der Trainingseinheit am Freitag als „höher“ als das seines Teams am Sonnabend bei „dem sehr bitteren Abend“ bewertete. Die Wetzlarer demütigten den Gast und führten diesen über weite Strecken vor. Daran konnte auch Jichas Auszeit nach dem (1:6, 7.) nichts ändern, weil die HSG dank „der besten Abwehrleistung seit über einem Jahr“, so Trainer Kai Wandschneider, immer wieder zu Ballgewinnen kam und den pomadigen THW mit Tempogegenstößen überrannte.

Nachdem der mit 16 Paraden überragende Jungnationaltorwart Till Klimpke zum 13:5 (18.) ins leere Gästetor getroffen hatte, bauten die Mittelhessen ihre Führung sogar noch auf 17:8 (25.) aus und lagen beim 29:19 (56.) nach zwei Treffern des gerade eingewechselten Ersatzrechtsaußens Lars Weissgerber sogar mit zehn Treffern in Front. „Bei uns hat alles geklappt“, freute sich Wandschneider über die Leistung seines Teams, das die Kieler Deckung mit lange vorgetragenen Angriffen immer wieder auseinandernahm.

„Wetzlar war in allen Bereichen besser und hat eine Weltklasseleistung geboten. Sie sind eine sehr abgezockte Mannschaft und haben mit Kai einen Trainerfuchs. Wir haben kaum Zweikämpfe gewonnen und haben kaum vernünftige Abschlüsse aufs Tor bekommen. Und wenn, dann war Klimpke da“, sagte Jicha, wobei der überragende HSG-Keeper, das Duell gegen Dario Quenstedt um Längen gewonnen hatte. „Unsere überragende Abwehr war der entscheidende Punkt. Nur 22 Gegentore gegen den THW sind schon herausragend. Dadurch konnten wir in der ersten Halbzeit durch die erste und zweite Welle viele Tore erzielen und uns absetzten“, sagte der 22-Jährige, der sich mit seinem Team zum Angstgegner des THW entwickelt hat. „Gegen Kiel haben wir nichts zu verlieren und können frei aufspielen, weil die gegen uns gewinnen müssen“, so das Riesentalent.

Beim THW, bei dem der schwedische Neuzugang Oskar Sunnefeldt zu einem undankbaren Debüt kam, konnte kein einziger Spieler überzeugen. „Wir waren von Anfang an nicht da. Das war eine brutale Niederlage für uns. Aber wir werden wieder aufstehen und uns am Sonntag im Derby gegen Flensburg viel besser präsentieren“, sagte Kapitän Domagoj Duvnjak.

Wetzlar: Klimpke, Ivanisevic; Feld, Srsen, Henningsson (1), Björnsen (5/1), Mirkulovski, Weissgerber (2), Holst (8/2), Fredriksen (1), Forsell Schefvert (3), Gempp, Mellegard (1), Rubin (3), Lindskog (2), Cavor (3)

THW Kiel: Saggau (n.e.), Quenstedt, Andersson (11.-24., 2 Paraden); Duvnjak (3), Reinkind (4), M. Landin (1), Sunnefeldt, Weinhold (1), Wiencek (1), Ekberg (5/1), Wäger, Dahmke (3), Zarabec (1), Calvert (n.e.), Horak, Pekeler (3)

Schiedsrichter: Köppl / Regner

Zeitstrafen: 5:2 – Siebenm. 4:3

Zuschauer: 800