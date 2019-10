Sülfeld : Hans-Joachim Grote setzt ein Zeichen gegen Rechts

Innenminister kommt zu einer Veranstaltung am Sonnabend in Sülfeld.

25. Oktober 2019, 11:40 Uhr

Am Sonnabend, 26- Oktober, findet um 16 Uhr in der Sporthalle in Sülfeld eine Veranstaltung statt, bei der Bürgerinnen und Bürger ein Zeichen gegen rechte Umtriebe setzen wollen. Das Bündnis gegen Rechts Stormarn ruft zur Teilnahme auf. Grund der Veranstaltung sind die jüngsten Ereignisse in Sülfeld. Die rechtsextremistische Gruppierung „Aryan Circle“ macht sich derzeit in der Region breit. An viele Stellen kleben Aufkleber der Gruppe. Eine Sülfelderin und ein Sülfelder wurden beim Entfernen dieser Sticker angegriffen und verletzt. Immer wieder tauchen Sticker des „Aryan Circles“ in dem Ort auf – zuletzt an der Eingangstür des Pastorats von Pastor Steffen Paar.

Die derzeitigen Entwicklungen haben inzwischen auch die Landesregierung in Kiel auf den Plan gerufen. Innenminister Hans-Joachim Grote hat seine Teilnahme an der Veranstaltung in Sülfeld ebenfalls angekündigt. „Es ist wichtig, dass die Menschen in Sülfeld ein starkes Zeichen gegen Rechtsextremismus in ihrem Ort setzen wollen“, sagte Innenminister Hans-Joachim Grote am Donnerstag.