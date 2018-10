Hanning fordert 100 Prozent

von Holger Loose

DHB-Vizepräsident Bob Hanning hat vor dem Auftakt der EM-Qualifikation der deutschen Handballer einen klaren Auftrag formuliert. „Mit Verlaub, zwei Siege sind absolute Pflicht. Über Resultate sollten wir uns angesichts dieser beiden Gegner nicht unterhalten“, sagte Hanning in einem Interview mit Blick auf die beiden Länderspiele gegen Israel am Mittwoch in Wetzlar und gegen den Kosovo am Sonntag in Pristina. Gut elf Wochen vor der Heim-WM sieht der Leistungssportchef des Deutschen Handballbundes (DHB) noch viel Luft nach oben. „Fakt ist, dass unsere Spitzenspieler in ihren Vereinen zurzeit nicht stabil ihre Leistung abrufen“, sagte Hanning. Die Profis sollen „mehr in die Verantwortung gehen. Die aktuelle Lehrgangswoche mit den beiden EM-Qualifikationsspielen müssen wir nutzen, um uns gemeinsam auf das große Ziel einzuschwören. Auf dem Spielfeld, aber auch daneben.“

Die anstehenden Partien sind die letzten Pflichtspiele der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop vor der WM im Januar. „Ich fordere vom Team und allen drumherum eine hundertprozentige Bereitschaft für den sportlichen Erfolg – und keine Romantik“, sagte Hanning.