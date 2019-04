Hang zu Höherem

Geistheilung, Symbolschmuck, Jenseitskontakte: Die Esoterik boomt. Und erscheint als logischer Ersatz für Religion in Zeiten von Selbstoptimierung.

von Sina Wilke

19. April 2019, 13:20 Uhr

Zur Erleuchtung fehlen ein Tropfen Blut und 2000 Euro. So viel kostet ein Fläschchen mit Energie, das zusammen mit dem Blutstropfen Rezeptoren im Körper reinigen und alsbald einen „Dialog mit der Schöpfung“ beginnen soll. So erklärt es der Verkäufer der erstaunlichen Flüssigkeit. Er hat einen Stand auf der Lebensfreude-Messe in Hamburg, auf der Esoterisches angeboten wird: Da gibt es nicht nur Globuli und Klangschalen, sondern auch Chakren-Harmonisierung und Pendeln, Hellsehen und Heilen durch Handauflegen, Jenseitskontakte, Energiemedizin und Seelenreinigung. Klingt kurios? Ist aber für viele ganz normal.

Esoterik boomt. Wer bei Amazon nach Büchern mit dem entsprechenden Schlagwort sucht, bekommt Zehntausende Artikel vorgeschlagen. Bei den Sachbüchern machten 2017 die Themen Esoterik, Spiritualität und Psychologie 9,5 Prozent der Verkäufe aus – noch vor Werken über Musik, Film und Theater, Kunst und Literatur oder Religion. Eine genaue Definition der Esoterik gibt es nicht, unter dem Begriff, der vom Altgriechischen esoterikos („innerlich“) kommt, versteht man heute ein weites Feld von Astrologie über Engelswelten und Bach-Blüten bis hin zu Geistheilung. Gemein ist ihnen, dass sie als metaphysische oder anthroposophische Lehren auf die Selbsterkenntnis der Menschen abzielen, magische Kräfte oder spirituelle Heilung versprechen. Und dass sie immer populärer werden.

Die Esoterik sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sagen Experten und sprechen von ihrer „Esoterisierung“. Sie sehen in der Sehnsucht nach dem Übersinnlichen einerseits eine Wiedererlangung der Handlungshoheit in einer immer komplexeren Welt. „In der esoterischen Welt – in der ein Beleg oder Fakten keine Bedeutung haben, sondern nur die Fantasie – werde ich wieder zum Handelnden. Mit magischen Ritualen kann man scheinbar das Schicksal beeinflussen“, sagt die österreichische Medizinjournalistin Krista Federspiel.

Zudem sei der Hang zum Höheren typisch für die heutige Zeit der Selbstoptimierung: Der profane Alltag mit seinen Höhen und Tiefen reicht nicht. Man will erleuchtet leben, energetisch aufgeladen, besser, glücklicher, bewusster. „Esoterik ist die ersatzreligiöse Produktivkraft des 21. Jahrhunderts“, schrieb der Berliner Medienwissenschaftler Norbert Bolz schon vor vielen Jahren. Tatsächlich erscheint die Esoterik als logischer Ersatz für Religion in einer individualisierten Welt: Sie bietet eine spirituelle Erfahrung, den Glauben an etwas, aber dazu auch das selbstzentrierte Streben nach persönlicher Entwicklung.

Und dabei soll zum Beispiel der Schmuck von Peter Schützler helfen. „Jeder Anhänger hat eine eigene Schwingung“, erklärt der Mann an seinem Stand auf der Messe. Welches Schmuckstück zu einem passe, müsse man selbst probieren – spüre man ein Pulsieren, Wärme oder gar verstärkte Rückenschmerzen, sei es das Richtige. Und dann? Die uralten Symbole der Amulette und Armreifen stellten die universelle Ordnung wieder her, so Schützler: „Unsere Kunden fühlen sich geschützter, fließen nicht so schnell aus, nehmen anders wahr.“

Nur bei den Preisen gibt es keine zwei Wahrnehmungen: Ein Wandbild aus Edelstahl, das einen Kornkreis aus England nachbildet, ist im Online-Shop für 89 Euro zu haben, eine mit Swarovski-Steinen besetzte Lebensbaum-Scheibe für 359 Euro und ein Hundenapf-Set mit der „Blume des Lebens“ für 55 Euro. Dass die Esoterik ein „äußerst profitables Geschäftsmodell“ ist, beschreibt der Psychologe Johannes Fischler in seinem Buch „New Cage: Esoterik 2.0 – Wie sie die Köpfe leert und die Kassen füllt.“ Der Trendforscher Eike Wenzel schätzt den Umsatz der Branche in Deutschland pro Jahr auf 20 bis 25 Milliarden Euro.

Auf der Hamburger Messe kann man sehen, wo das Geld so überall bleibt: Einen feinstofflichen Virenscan gibt es für 60 Euro, ein Aura-Foto wahlweise für 39 (mit kurzer Erläuterung) oder 49 Euro (mit Beratung) und einen Jenseitskontakt für 70 Euro. Noch viel mehr wird bei Seminaren umgesetzt, bei denen man für Hunderte Euro den lichtvollen Seelenweg gehen, sich von Erzengel Michaels Lichtschwert erleuchten lassen oder sein Karma transformieren kann. Die „Kryonschule“ etwa verkauft „36 Schritte des Erwachens“ – eine Ausbildung zum „Lichtarbeiter“ – für 960 Euro.

Es ist erstaunlich: Die meisten Esoteriker – von denen sich viele nie so nennen würden – schmähen Konsum, suchen einen Gegenentwurf zum Kapitalismus – und öffnen ihre Portemonnaies bereitwillig für bunte Pyramiden gegen elektromagnetische Strahlung, Zehenanalysen oder Ausbildungen zum Diamant-Lichtpriester.

Oder für einen Wasser-Konverter. Das kleine Ding soll Leitungswasser energetisieren. „Das bekommt dann die Heilquellen-Information“, erklärt die Verkäuferin auf der Messe. Beweisen tut sie das, indem sie mir zunächst ein Glas Leitungswasser zu trinken gibt. Dann stellt sie sich neben mich, nimmt meine Faust in ihre Hand und zieht mich daran zur Seite, so dass ich unwillkürlich kippe. „Sie haben eine schwache Lebensenergie“, stellt sie ungerührt fest. Aber zum Glück nicht mehr lange: Sie hält den Konverter gegen den Wasserbecher und lässt mich abermals trinken. Diesmal zieht sie meine Faust nicht zur Seite, sondern nach unten – ich halte problemlos dagegen. „Sehen Sie?“, fragt die Dame triumphierend. Ein Taschenspielertrick, mit dem sie „Konverter“ für 750 Euro verkauft.

Die angeblich fehlende Lebensenergie ist typisch für esoterische Anbieter, denn sie verkaufen stets auf Grundlage eines Mangels. Es gibt eine Blockade, ein Problem, ein Thema, das sie helfen wollen zu lösen. Und wer dies nicht erkennt, das tritt in Gesprächen immer wieder hervor, ist zu bemitleiden. „99 Prozent der Menschheit weiß nicht, wer sie ist. Und 95 Prozent will es auch gar nicht wissen“, erklärt ein Coach auf der Messe mit kaum verborgener Verachtung. Ein anderer Verkäufer macht sich über seinen Nachbarn und dessen teure Rennrad-Ausrüstung lustig und referiert dann über seinen eigenen Weg zur Erleuchtung. Skeptiker werden in den Augen von Esoterikern zu ignoranten Lemmingen, während sie selbst angeblich eine Bewusstseinsstufe nach der anderen erklimmen.

Eine Heilpraktikerin berichtet, wie sie die Wirbelsäule von Säuglingen aufrichtet, ohne sie zu anzufassen. Ein Schamane im langen weißen Kittel unterbreitet einem Fernsehteam, dass er ohne Berührung Krankheiten heilen könne. Eine selbsternannte Parapsychologin verspricht auf ihrem Flyer die Beseitigung von Todesflüchen und Unfruchtbarkeit, die Lösung aller finanziellen Probleme sowie „eine glückliche Zukunft für Ihre Kinder“. Ein Mann, der Handlesen verkauft, schleudert einer Kundin entgegen, sie werde zwar 99 Jahre alt, sei aber energetisch blockiert, anstrengend und liebeshungrig. Dagegen verkauft er ihr rasch vier Steine für „Kraft, Entspannung, Mut und Take it easy“. Ein paar Stände weiter erklärt ein Verkäufer seine radionische Resonanz-Analyse. Dabei erkenne ein Computersystem das „morphische Energiefeld“ seiner Kunden. Ist das wissenschaftlich belegt? Er zögert. „Ich arbeite damit seit 15 Jahren. Das würde ich nicht tun, wenn es nicht sinnvoll wäre.“

Sinuskurve, Polarität, Bellsches Theorem, Max Planck und Albert Einstein – die Anbieter werfen mit wissenschaftlichen Unterboden suggerierenden Begriffen nur so um sich. Am beliebtesten ist die Quantenphysik, die gefühlt an jedem dritten Stand herhalten muss. Der Körper sei in energetische Felder eingebettet, in denen Blockaden entstehen – und daraus Krankheiten. Verändere man diese Felder, könne das gesund und glücklich machen. Dass die Vorstellung dieser Energiefelder wissenschaftlicher Unsinn ist, stört hier nicht – und wer kennt sich schon mit Quantenphysik so genau aus?

„Man kann mit der Arbeit im energetischen Feld alles lösen und heilen – wenn die Person es zulässt“, behauptet ein selbsternannter Geistheiler in einem Seminarraum der Messe. Und will das gleich mal vorführen. Einer jungen Frau, der plötzlich der Daumen wehtut, öffnet er das Energiefeld, „löst etwas“ daraus und holt ihre „linke Seite in die Erdung rein“. Er schwenkt seine Hände durch die Luft, murmelt vor sich hin und fragt dann, wie die Frau sich jetzt fühle. Die Schmerzen seien schon weniger spürbar, ist die Antwort. Ihr Energiefluss sei nun ein anderer, verkündet der Geistheiler.



„Ich habe eine Frequenz in den Raum gestellt und eure Finger haben sich daran bedient oder nicht.“

Selbsternannter Geistheiler

Dann möchte er noch zeigen, wie er über das Energiefeld Materie verändern kann – und zwar die Finger seiner Zuschauer. Diese sollen ihre Hände von den Falten am Handgelenk ausgehend kurz aufeinanderlegen. Danach will er zwei gegenüberliegende Finger, die scheinbar ungleich lang sind, angleichen. „Bei wem hat sich was verändert?“, fragt er, nachdem er im Energiefeld herumgewerkelt hat. Ein paar heben die Hand. „Ich habe eine Frequenz in den Raum gestellt und eure Finger haben sich daran bedient oder nicht.“ Bedeutet: Ist der Mittelfinger nicht länger geworden, ist er selbst schuld.

Die Wahrheit ist: Wer seine Hände vom Handgelenk ausgehend mehrfach aneinanderlegt, wird mit großer Wahrscheinlichkeit mal unterschiedlich lange, mal gleich lange Zeige-, Mittel- oder Ringfinger vor sich sehen – zu groß sind die Variationsmöglichkeiten bei dieser Übung. Wieso lassen Menschen sich auf so etwas ein?

„Alle Menschen sind auf der Suche nach Gott und dem Sinn des Lebens“, sagt Birgit Koepsell. Sie ist Mitglied einer Freikirche, die die Anbindung zu Jesus predigt. Von der Landeskirche hat sie sich abgewandt – sie war ihr zu institutionalisiert, zu ritualisiert, zu diakonisch. Ihr aber geht es um die persönliche Beziehung zu Gott. Sie betet viel, fragt, erhält Antworten. Weniger christliche Gemeinschaft also, mehr persönliche Lebenshilfe.

Was hat die Esoterik, was die Kirche nicht hat? „Die Spiritualität ist näher am Menschen dran, befasst sich mit den Themen der Menschen. Man fühlt sich direkt angesprochen“, findet Yogalehrerin Karin Heinemann, die die Messe besucht. „Die Kirche ist teilweise zu weit weg und zu sehr in der Theorie.“

Die Kirche, sagt der Mann, der das Fläschchen Energie für 2000 Euro verkauft, unterliege menschlichen Irrtümern. Seine Essenz dagegen sei der „direkte Weg. Da ist kein Irrtum mehr drin.“ Der direkte Weg zur Erleuchtung also. Ob er selbst erleuchtet sei? „Viele sagen, dass ich weit gekommen bin. Da sind keine Unsicherheiten und Fakes in mir.“ Dann unterbreitet er einer Kundin, sein Fläschchen sei „die beste Investition im Leben.“ Er würde ihr diese gern erleichtern. Ratenzahlung möglich. ●