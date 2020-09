Amtsgericht Neumünster : Handy-Dieb am Morgen gefasst, am Nachmittag verurteilt

Ein 22-Jähriger schlug am Kuhberg zu und wurde im beschleunigten Verfahren verurteilt.

von Hannes Harding

25. September 2020, 17:33 Uhr

Manchmal kann es ganz schnell gehen in der Strafjustiz: Das bekam gestern ein 22-Jähriger zu spüren, der in den frühen Morgenstunden in einen Handy-Shop im Kuhberg in Neumünster eingebrochen war und ein gebrauchtes Notebook sowie vier gebrauchte Smartphones entwendet hatte. Der einschlägig vorbestrafter 22-Jährige wurde an der deutsch-dänischen Grenze in einem Zug und nach einem vergeblichen Fluchtversuch durchs Zugfenster festgenommen und noch am Nachmittag im beschleunigten Verfahren vom Amtsgericht Neumünster zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten verurteilt. Das Diebesgut, das beim Täter sichergestellt werden konnte, wird laut Gericht an den Geschädigten zurückgegeben.