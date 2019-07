Handverlesen: Ostseesalz

von Rieke Beckwermert

05. Juli 2019, 11:17 Uhr

Kiel | Er kommt aus Kiel – und jetzt ist Christopher Walter (50, Foto) ) auch mit seiner Ostseesalz-Manufaktur in die Landeshauptstadt gezogen. Einige Jahre lang hat der Startup-Unternehmer im Eckernförder Gründerzentrum TÖZ (wir berichteten) seine Produktpalette erweitert und die Marke ausgebaut – nun wird die Produktionsfläche in den neuen Räumen im Gewerbegebiet in der Wik ausgebaut. Zudem präsentiert Walter neben neuen Entwicklungen wie den Rubs – salzigen Gewürzmischungen etwa für die Grillzeit – seinen Klassiker: das pure Ostseesalz, erstmals in einem kleinen Showroom. Am heutigen Sonnabend, 6. Juli, eröffnet er den Laden (Am Kiel Kanal 36) offiziell zwischen 10 und 16 Uhr.