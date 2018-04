Handel mit Bürger-Daten: Harte Kritik an Städtebundchef

Schleswig-Holsteins Kommunen lehnen Vorstoß vom Bundesvorsitzenden Gerd Landsberg ab

von Frank Albrecht

09. April 2018, 19:24 Uhr

Landesweites Kopfschütteln über den Vorstoß von Gerd Landsberg, Chef des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Der hatte gestern den Kommunen empfohlen, mit ihren Datenbeständen nach dem Vorbild der Deutschen Post ebenfalls Geld zu verdienen. „Auch die Städte und Gemeinden müssen sich noch mehr klarmachen, dass Daten das Öl des 21. Jahrhunderts sind und sich damit wichtige Einnahmen erzielen lassen“, sagte Landsberg. Seine Kollegen auf Länderebene sind da sehr viel zurückhaltender. Das Melderecht ermögliche es Kommunen bereits heute, Daten aus dem Melderegister gegen eine entsprechende Gebühr weiterzugeben. „Darüber hinausgehende ,Datenverkäufe’ an Dritte und Private erfolgen nicht“, stellt Marion Marx, Vizechefin des Städteverbands Schleswig-Holstein klar und weist darauf hin, dass Städte „intensiv mit Datenschutz und Datensicherheit beschäftigt sind“.

Auch in Flensburg, Kiel und Lübeck sind die Rathäuser dezidiert anderer Meinung. „Wir teilen Landsbergs Empfehlung nicht“, stellte Flensburgs Stadtsprecher Clemens Teschendorf klar. „Wir sehen sogar einen Widerspruch darin, Daten zu schützen und mit ihnen Geld verdienen zu wollen“, erklärte er. Die bisher erhobenen Gebühren für die gesetzlich zulässigen Anfragen Dritter an das Melderegister seien in erster Linie nicht als eine Einnahmequelle der Stadt gedacht, sondern sollten die Kosten für das Verwaltungshandeln decken.

Der Datenschutzbeauftragten des Landes, Marit Hansen, bereiten die Vorschläge des Städtebundchefs sogar „arge Bauchschmerzen“. Zwar rede Landsberg von anonymisierten Daten, „doch anonym ist oft gar nicht anonym“, so die oberste Datenschützerin des Landes. „Je detaillierter die Angaben sind, desto eher ist eine Person zu identifizieren“, warnt Hansen. „Ich befürchte, die Risiken sind nicht so leicht aus dem Weg zu räumen, wie sich das Herr Landsberg vorstellt“. Ihr Rat: Die Kommunen sollten sich genau überlegen, was sie – auch im Sinne der Fürsorge für ihre Bürger – aus der Hand geben wollen, „nur damit andere damit Geld verdienen oder ihren Einfluss nutzen können“.

Kritik kommt auch von Bundespolitikern. Der Grüne Fraktionsvize Konstantin von Notz erklärte, er sei verwundert über den Vorstoß. Kommunen müssten „gemeinwohlbezogen arbeiten“, sagte der Möllner. Und Linken-Chefin Katja Kipping betont, eigene Daten sollten nie ohne Zustimmung weitergegeben werden dürfen. „Um die Kassen der Kommunen zu entlasten, gibt es andere Möglichkeiten“, erklärte sie.

Zuletzt war nicht nur Facebook wegen der millionenfach unerlaubten Datennutzung in die Kritik geraten, sondern auch die Deutsche Post wegen der Weitergabe von Kundendaten an Parteien im Bundestagswahlkampf 2017. Seite 7 / Leitartikel Seite 2