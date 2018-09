Inklusion : Handball ohne Grenzen

„Ohrstedt no limits“ heißt eine neue Inklusions-Mannschaft im SZ Ohrstedt. Training immer montags.

von Heiko Lohr

26. September 2018, 07:53 Uhr

Ohrstedt | Aufwärmen, Stationstraining, Ballgewöhnung, Lachen, mit sich hadern, sich für den Nebenmann freuen und dann auch noch Zeit fürs Spielen haben – diese Abläufe sind aus jeder normalen Trainingseinheit bei fast jeder Mannschafts- und Ballsportart bekannt. Der kleine Unterschied bei einem neuen Projekt im Sportzentrum Ohrstedt ist allerdings, dass sich Menschen mit einem Handicap zusammen mit Menschen ohne Beeinträchtigung zu einer Inklusionsmannschaft formiert haben und gemeinsam mit dem Ball durch die Halle toben.

Initiator der neuen Mannschaft, die sich selbst „Ohrstedt no limits“ nennt, ist Stabsfeldwebel Frank Prühs. Er hat eine Tochter mit Handicap, die mit Begeisterung Handball spielt. Die 16-jährige Eyleen durchlief die Grundschule in Ohrstedt, kam aufgrund ihrer geistigen Behinderung mit eingeschränkter Alltagskompetenz auf die Rungholtschule in Husum und befindet sich dort mittlerweile in der Werkstufe. Seit dem sechsten Lebensjahr spielt sie mit Begeisterung Handball. „In einer Inklusionsmannschaft hat sie jetzt die Möglichkeit, trotz ihrer Beeinträchtigung leistungsgerecht mitzuhalten. Das Besondere an dieser Mannschaft ist die große Vielfalt an unterschiedlichen Personen, bei denen es von Lernschwächen über Down-Syndrom und Autismus bis hin zu körperlichen Beeinträchtigungen und der Notwendigkeit eines Rollstuhls geht“, erklärt Prühs, der gleichzeitig Jugendwart im SZ Ohrstedt ist.

Er hat das Projekt gestartet und eine Handball-Mannschaft mit regelmäßigem Training gegründet. „Meine Idee ist es, sich zukünftig mit den aktuell fünf anderen Inklusionsteams in Schleswig-Holstein zu gemeinsamen Turnieren zu treffen, um so den Inklusionsgedanken weiter zu tragen“, erläutert er seine Vision.

In seinem neu gegründeten Team haben sich zwar erst wenige Menschen mit und ohne Handicap zusammengefunden, um gemeinsam mit Hand und Ball zu spielen – aus der Ruhe bringen lässt Prühs sich aber nicht. „Wenn man nicht beginnt, dann kann sich auch keine Mannschaft bilden und ich bin sicher, dass es sich im Laufe der Zeit herumspricht und wir weiter wachsen werden“, hofft der 45-jährige Vater.

Eingeladen zum Mitmachen sind sportbegeisterte Menschen, die Lust auf Handball haben, die sich bewegen möchten, die neue Menschen sowie ihre Stärken und Schwächen kennen lernen möchten. Dabei spielen weder Alter, Geschlecht noch die Art der Beeinträchtigung eine Rolle.

Wer Interesse an dem Projekt hat oder einfach mal unverbindlich vorbeischauen möchte, ist laut Prühs herzlich eingeladen. Die „Ohrstedt no limits“ trainieren seit nunmehr über einem Monat jeden Montag von 17.30 bis 18.30 Uhr in der Sporthalle in Ohrstedt.

Zum ersten Training erhielten sie auch gleich Besuch von hoher Stelle. Katja Meyer vom Handballverband Schleswig-Holstein übergab Frank Prühs und seinen Schützlingen als Starterpaket zehn Handbälle. „Es ist toll zu sehen, dass seitens des Vereins, aber auch im Verband und beim DHB das Interesse an einer solchen Inklusions-Mannschaft vorhanden ist“, findet Prühs.