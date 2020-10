Bundesliga in Corona-Zeiten : Handball-Clubs vor außergewöhnlichster Saison aller Zeiten

Die SG Flensburg-Handewitt startet mit einem Auswärtsspiel bei der HSG Wetzlar in die neue Bundesliga-Spielzeit.

von Holger Petersen

02. Oktober 2020, 08:00 Uhr

Flensburg | Jetzt soll auch die nationale Konkurrenz das Fürchten bekommen. Nach dem Traumstart in der Königsklasse mit drei Siegen gegen namhafte Gegner wollen die Handballer der SG Flensburg-Handewitt diesen Rückenwind nutzen und jetzt auch stolperfrei die Bundesligabühne betreten. „Wir freuen uns auf die Liga und darauf, endlich wieder das zu machen, was wir so lieben: jeden dritten Tag ein Handballspiel zu bestreiten“, sagt Trainer Maik Machulla vor der Meisterschafts-Ouvertüre bei der HSG Wetzlar am Sonntag (16 Uhr/Sky).

Fast sieben Monate dauerte die Bundesliga-Abstinenz – eine verdammt lange Zeit. Und zugleich eine äußerst schwierige. Auch für die Spieler und Funktionäre der SG, die wegen der Corona-Krise ständig mit vielen Unsicherheiten leben mussten und praktisch nur von Woche zu Woche planen konnten. Wie, wann und ob es überhaupt weitergehen würde – man wusste es nicht.

Jetzt fliegt endlich wieder der Handball durch die spärlich besetzten Hallen. Keine Frage: Die Hygienekonzepte sind gewöhnungsbedürftig – für Zuschauer und Spieler. Was der Vorfreude auf spannende Spiele, spektakuläre Tore und dramatische Titelrennen keinen Abbruch tut. „Die Bundesliga ist toll, jedes Spiel ist ein Erlebnis. Sie war ein großer Grund dafür, dass ich nach Flensburg gegangen bin“, sagte Neuzugang Lasse Möller nach seiner Acht-Tore-Gala beim 36:29 gegen den FC Porto.

Terminsorgen

Drei Siege in der Königsklasse gegen die namhaften Clubs aus Kielce, Paris und Porto, dazu noch ein guter Auftritt gegen den hochgehandelten THW Kiel im Supercup – die Flensburger scheinen trotz personeller Sorgen gut gerüstet zu sein für die wohl außergewöhnlichste Spielzeit aller Zeiten.

Eine Umschreibung, die weniger auf die Qualität des Handballs, sondern auf die körperlichen Belastungen der Spieler und die finanziellen Verhältnisse der Vereine abzielt. Denn: Diese Mammutsaison (samt WM und Olympia) dauert bis zum 27. Juni 2021 und wird die Protagonisten vor große Herausforderungen im physischen und psychischen Bereich stellen. Eine nicht allzu gewagte Prognose lautet: Die Mannschaft, die ihren Kader am breitesten aufgestellt hat, die ihre Kräfte am besten dosiert und die weitgehend vom Verletzungspech verschont bleibt, hat die größten Titelchancen.

Existenzsorgen

Für die Verantwortlichen der Clubs jedoch werden Titel und Platzierungen diesmal keine Hauptrolle spielen, für sie geht es in Zeiten limitierter Zuschauerzahlen und geringerer Einnahmen primär ums ökonomische Überleben.

Eine begrenzte Hallenauslastung von 25 Prozent für einen längeren Zeitraum könnte so manchen Verein in den Ruin treiben. Daran verschwenden die Handballer aber keinen Gedanken. „Wir freuen uns auf die Bundesliga“, sagt Trainer Machulla: „Jetzt wird Vollgas gegeben.“