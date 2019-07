Hamburgs „Big Brother“ ist stark kurzsichtig

Verkehrsdatenbank: Seit gestern erfassen Wärmebildkameras systematisch Lkw, Pkw und Radfahrer

von Christin Lempfert

04. Juli 2019, 21:19 Uhr

Hamburg | Eine Klarstellung war Hamburgs Verkehrssenator Michael Westhagemann besonders wichtig: „Diese Technik ist grundsätzlich nicht in der Lage, identifizierende Bilder von Menschen und Fahrzeugen zu machen. Das wird auch von unseren Datenschützern kontrolliert.“ Es geht um den Startschuss zur wohl größten Datensammlung, die es in Hamburg je gegeben hat: Die Hansestadt erfasst seit gestern systematisch und rund um die Uhr den Verkehrsfluss in der Innenstadt und den Hauptverkehrsadern mit Wärmebildkameras – und gilt mit dieser Echtzeit-Erfassung als Vorreiter in Europa. Die Daten sollen die aktuelle Verkehrslenkung und die langfristige Verkehrsplanung nachhaltig verbessern. Dazu gehört nicht zuletzt die Reduzierung von Staus und die Baustellen-Planung. Das Zählen per Hand und nur einmal im Jahr werde so allmählich überflüssig, sagte Westhagemann.

Der „kurzsichtige große Bruder“ in Form von bald 2000 Wärmebildkameras an 420 Kreuzungen trennt die Bilderflut im Wesentlichen in die Verkehrsflüsse von Lastwagen und Pkw. Auf den Bildern sind nur die Umrisse von Fahrzeugen zu erkennen, keine Details.

Für Zweiräder, insbesondere Radfahrer, soll es rund 40 Zählstellen geben. Die Daten werden auf der städtischen „Urban Data Platform Hamburg“ des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung (LGV) bereitgestellt, so dass auch Verkehrsleitzentrale der Polizei, Bürger, städtische Behörden und Betriebe sowie private Unternehmen (etwa Navigationshersteller und App-Entwickler) für vielseitige Anwendungen Zugriff auf die Server-Daten erhalten sollen. Bei der Präsentation schränkte Senator Westhagemann gestern allerdings ein: „Das sind vor allem städtische Daten, ob die immer und für jeden kostenlos bleiben, wird nicht garantiert.“

Die geplanten 2000 Wärmebildkameras an Ampeln und Laternen sollen bis Ende 2020 installiert sein, zurzeit sind an 115 Kreuzungen zwei bis acht solcher Kameras in Betrieb, berichtete Volker Rech, technischer Geschäftsführer der Hamburger Verkehrsanlagen GmbH. „Wir messen den Pulsschlag des Verkehrs“, sagte Rech. Er könne witterungsunabhängig erfasst werden.

Die Anwendungen gehören zu rund 60 laufenden Projekten der Stadt für Intelligente Verkehrssysteme. Die Gesamtkosten beider Projekte werden mit knapp 23 Millionen Euro angegeben, wovon 12,4 Millionen vom Bund kommen.