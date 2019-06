Hamburger Chaussee dicht

von Rieke Beckwermert

07. Juni 2019, 11:27 Uhr

Kiel | Verkehrsbehinderungen vor der Kieler Woche in der Stadt: In der Straße Sophienblatt stadtauswärts zwischen Hummelwiese und Rondeel sowie in der Hamburger Chaussee in beiden Richtungen zwischen Rondeel und Waldwiesenkreuz wird asphaltiert. Von Donnerstag, 13. Juni, 20 Uhr, bis Montag, 17. Juni, 5 Uhr, sind diese Straßenabschnitte voll gesperrt. Im Sophienblatt wird der Verkehr vorübergehend bei Tempo 30 jeweils einspurig auf der Fahrbahn stadteinwärts geführt. Das ist in der Hamburger Chaussee für Autos nicht möglich.

Umleitungen, besonders in Richtung B 76, sind ausgeschildert.