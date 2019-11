Hamburg als Schaufenster

Der Weltverkehrskongress kommt 2021 nach Hamburg – und die Stadt plant Vorzeige-Projekte

von Markus Lorenz

11. November 2019, 19:57 Uhr

Hamburg | Jetzt steigen die Großen der Branche zu: Gestern hat sich in Berlin ein illustres Gastgeber-Konsortium (Host Committee) für den Hamburger Weltverkehrskongress (ITS) 2021 konstituiert. Mit an Bord sind Schwergewichte der deutschen Mobilititätswirtschaft, dazu der Bund. Der ITS biete die Chance, „innovative Technologien der Mobilität von morgen ,Made in Germany’ und aus aller Welt zu präsentieren und erlebbar zu machen“, sagte Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann. Dies sei „für ganz Deutschland von herausragender Bedeutung“. Er beließ es nicht bei warmen Worten, sondern kündigte eine Zuwendung des Bundes über 3,5 Millionen Euro an.

Das Komitee hat rund 30 namhafte Mitglieder, allen voran Bahnchef Richard Lutz, dazu Spitzenvertreter von VW, Daimler, Airbus, Continental, der Logistikwirtschaft, aus Forschung und Verbänden sowie die Chefs von Hochbahn und Hafenverwaltung HPA.

Die Deutsche Bahn werde 2021 an der Elbe „urbane Mobilität und City-Logistik ganz konkret erfahrbar machen“, versprach Lutz. Erstmals würden in Deutschland Züge der Hamburger S-Bahn hoch automatisiert unterwegs sein. Premierenstrecke werde die S21 (Hauptbahnhof-Bergedorf), wo es bisher die meisten Störungen und Verspätungen im S-Bahnnetz der Metropolregion gibt. Zudem kündigte der Bahnchef die Aufstellung von „Hamburg Boxen“ in 20 Bahnstationen in der Hansestadt an. Kunden können dort ihre online bestellten Waren abholen, was Lieferverkehre einsparen und Staus entgegenwirken soll.

Hamburg wolle 2021 „eine Modellstadt für neue Mobilitätskonzepte“ sein, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher. Und das nicht nur fürs Fachpublikum, sondern für alle Bürger und Interessierten.

Zum Kongress für Intelligente Verkehrs- und Transportsysteme (ITS) vom 11. bis zum 15. Oktober 2021 erwartet die Stadt mehr als 400 Aussteller und rund 10 000 Teilnehmer. Es handelt sich um den weltweit größten Fachkongress mit Messe für die Digitalisierung von Mobilität und Logistik. Mehr als 70 Projekte stehen bisher auf dem Programm, weitere sollen hinzukommen.

Bereits jetzt können Hamburger einige der zukunftsweisenden Technologien in der Probephase beobachten. In der Hafencity dreht der autonome Bus HEAT seine Runden, rund um die Messe sind fahrerlose E-Golf von VW unterwegs, im benachbarten Lauenburg testen die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein den ebenfalls autonomen Kleinbus TaBuLa. Ebenso verkehren schon E-Sammelfahrzeuge von Moia (VW) und Ioki (Deutsche Bahn), die per Smartphone bestellt werden.

Referenzprojekte soll es 2021 ferner zum Einsatz von Drohnen, zu digitaler Logistik im Hafen sowie zu intelligenten Lösungen beim Parken geben. So verbaut Hamburg Sensoren im Asphalt, die freie Parkplätze anzeigen sollen. Auch wird das Parkhaus der Elbphilharmonie so ausgestattet, dass Fahrer ihren Wagen an der Einfahrt an ein autonomes System übergeben, das das Einparken übernimmt.