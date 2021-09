Hagge gleicht in der Nachspielzeit aus

Fussball-Landesliga: TSV Kropp und TSV Friedrichsberg trennen sich leistungsgerecht 1:1 (1:0)

Avatar_shz von shz.de

05. September 2021, 16:15 Uhr

Spannung bis zum Schluss: Das Nachbarschafts-Derby der Fußball-Landesliga zwischen dem TSV Kropp und dem TSV Friedrichsberg-Busdorf fand keinen Sieger. Der unterhaltsame Schlagabtausch im Stadion an der Norderstraße endetet mit einem gerechten 1:1 (1:0). Der Ausgleich der Gäste aus Schleswig, die sich nach einer schwachen ersten Halbzeit erheblich steigerten, fiel in der Nachspielzeit.

Die Punkteteilung empfand Kropps Trainer Dennis Usadel als korrektes Ergebnis: „Aufgrund der zweiten Halbzeit, als Friedrichsberg wesentlich besser Fußball spielte, ist das Resultat schon gerecht.“ Ihm wurmte etwas, dass seine Mannschaft vor und nach dem 1:0 gute Gelegenheiten verpasst hatte. „Wenn uns der zweite Treffer gelingt, bin ich sicher, dass wir das Spiel gewinnen.“

Die Kropper nutzten ihre Überlegenheit in der ersten Halbzeit durch Marvin Müller, der in der 21. Minute zum 1:0 traf. Zuvor hatte Thies Bütow den Ball erobert und den Torschützen präzise bedient. Die Platzherren nutzten die Verwirrung in den Reihen der Gäste und drängten auf das zweite Tor. Zwei Mal hätten die Rot-Schwarzen in dieser Phase den Vorsprung erhöhen können, doch beide Male scheiterte Eike Schneider am Friedrichsberger Schlussmann Tobias Freiberger.

„Im ersten Durchgang lief bei uns in allen Mannschaftsteilen so gut wie gar nichts zusammen“, meinte Friedrichsbergs Coach „Icke“ Woting“ zur „sehr schlechten ersten Hälfte“. Dafür aber seien die zweiten 45 Minuten richtig gut gewesen. „Leider war die Chancenverwertung wieder mangelhaft. Zum Glück haben wir, wenn auch sehr spät, wenigstens noch das 1:1 erzielt.“

Zunächst hatte Marvin Müller nach dem Seitenwechsel das 2:0 auf dem Fuß, doch er traf nur den Pfosten. Und auch Lauritz Gersteuer konnte Freiberger nicht bezwingen. Doch die Gäste aus Schleswig ließen ebenfalls Zielgenauigkeit vermissen. Die besten Tormöglichkeiten vergaben je zwei Mal Felix Hagge und Tim Schubert.

Es dauerte bis zur Nachspielzeit, ehe sich die „Blauen“ doch noch für ihren Aufwand belohnten. Nach mehreren Versuchen traf Felix Hagge aus dem Gewühl heraus ins Kropper Netz. Die Gastgeber protestierten wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung, doch Schiedsrichter Paul Albrecht aus Böklund erkannte den Treffer an.

TSV Kropp: Krackert - Abild, Favier, Fildebrandt, S. Thomsen (79. Raith) - Berg, Krämer (63. Legrum), Flor (46. Gersteuer), Bütow - Schneider (46. Kuhn), Müller (79. Wolff)

TSV Friedrichsberg: Freiberger - Yildirim (46. T. Brodersen), Callsen (79. Dobberphul), C. Goos (67. Böhnert), L. Thomsen (29. Voland) - Harutjunjan (46. J. Goos), Ohm, Henningsen, Schubert - Hagge, Asmussen

Schiedsrichter: Albrecht (Böklund)

Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Müller (21.), 1:1 Hagge (90.+1)