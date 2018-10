Hästerna telefoneert

von Bernd Amsberg

05. Oktober 2018, 11:38 Uhr

…wovun snackt he dor? Wokeen telefoneert? Töövt af, kümmt noch; laat mi eersmal vun dat Beleevnis vertellen, wat ik as Student hatt heff. Liggt jüst süsstig Johr torüch.

Un denken mutt ik an düt Begeven jümmer denn, wenn dröög Wedder is un mi de Rüch jöken deit. Dorgegen heff ik twaars so’n Massage-Börst mit en lange Steel, de bit na de Rüch henlangt; aver lever weer mi doch, en minschliche Hand würr mi de Rüch schrapen un kraulen. – Vörreed lang noog, nu mutt ik to Potts kamen.

Frünnen – en junget Ehepoor – harrn mien’ Fründ un mi mit ehren VW-Käfer mit na Sweden nahmen, en sweed’sche Familie dor to besöken. Aver nich blots dat, ok Land un Lüüd wullen wi kennen lehren.

Wo wi bi de Lüttstadt Uddevalla an de sweed’sche Westküst inlaadt weern, mutt’n sik dat vörstellen as bi Astrid Lindgren: Buten vör de Stadt op twee felsige Hügeln je en rodet Sommerhuus, ünnen en Bootssteeg un en egen Seilboot, wat dor vör Anker leeg. Un wohnen deen dor de Öllern, ehr Dochter Gunnel un Morfar, Modders Vadder. Un twüschen de Bargen mit de staatschen Hüüs leeg deper ünnen ene Wisch mit veel Gras un en poor Stück Veehtüüch dor op; Peer un Köh.

As wi an eersten Dag to Middag alltohoop seten, hören wi opeens dat Telefon pingeln! Man nüms güng hen or kümmer sik dorüm. As dat dorna nochmal pingeln dee, sä ik: Höört ji denn dat Telefon nich? – Jaja, sä de Vadder do, „de är Hästerna“, dat sünd de Peer. – Woso telefoneert hier denn de Peer?, fröög ik. – Neenee, de telefoneert nich. Wenn’t to Middag warm ward, denn jöökt jem dat Fell un denn schüert se sik an den Pahl, wo de Telefondraht överweg geiht. Un denn pingelt dat hier; wi kennt dat al, is jümmer so!

Un hüüttodaags erinner ik mi opto an wat anners. Wenn mi de Rüch jöken deit, denk ik an düt: Vun de Köh vun en Bio-Buern heff ik mal en Bild seh’n. De harr för siene Köh en rotieren Börst, mit de de sik ehr Fell kleihen kunnen, wenn’t mal jöken dee. Sehg ut as de Börsten in ene Auto-Waschanlaag. Jaa, un sowat – in wat fienere Form – harr ik geern för mien Baadstuuv as Ersatz för anners een’, de mi de Rüch kraulen un ok balsameer’n kunn. – Is dat toveel verlangt?, fraag ik.