Gymnasium zu schwer: Viele schmeißen hin

Zahl der Bildungsverlierer übersteigt Zahl der Aufsteiger deutlich

von Bernd Schröder

16. September 2018, 22:20 Uhr

Die Zahl der Kinder, die aufgrund mangelnder Leistungen nach Klasse sechs vom Gymnasium in die Gemeinschaftsschule wechseln müssen, nimmt zu. „Das ist inzwischen ein massives Problem“, bestätigt Pinnebergs Schulrat Dirk Janssen. Vor allem in Städten sei die Zahl der Rückläufer zum Teil so groß, dass an Gemeinschaftsschulen neue Klassenverbände gebildet werden müssten. Berichte, wonach 5. Klassen mit 45 Schülern starteten und plötzlich in der 7. Klasse auf über 60 Kinder wüchsen, seien „keine Sensation, sondern in Städten eher die Regel“. Das Kieler Bildungsministerium meldete für das Schuljahr 2017 insgesamt 1346 „Schrägversetzungen“ vom Gymnasium auf eine Gemeinschaftsschule. Das entspricht einer Steigerung von rund zwei Dritteln binnen fünf Jahren – 2013 waren es 800.

Die meisten Rückläufer gibt es am Ende der Orientierungsstufe nach der 6. Klasse. Hier mussten Schulleiter 578 Kinder neu aufnehmen. Zum Vergleich: 2013 waren es 360. Betroffen sind vor allem Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe. „Wenn eine Klasse ohnehin schon 27 Kinder hat, wird es schwierig, weil dann oft komplett neue Lerngruppen eingerichtet werden müssen, das ist für den Klassenzusammenhalt nicht gut“, so Janssen.

Der Philologenverband fordert, Schrägversetzungen müssten schon nach der 5. Klasse möglich sein und nicht erst nach der 6. Klasse. Für einige Schüler sei es „traumatisch“, wenn sie auf dem Gymnasium nur schlechte Noten bekämmen. „Für ihre Persönlichkeitsentwicklung kann das fatale Folgen habe“, erklärt der Landeschef des Philologenverband Jens Finger. Diese „Negativspirale“ müsse früh gestoppt werden. Der Verband fordert seit Jahren eine verbindliche Schulartempfehlung.

Sorge bereitet Bildungspolitikern , dass die vielbeschworene Durchlässigkeit des Schulsystems nur nach unten funktioniert. Während zum letzten Schuljahr im Land 578 Jungen und Mädchen nach der Orientierungsstufe „abgeschult“ wurden, gelang nur 45 der Aufstieg zum Gymnasium.

Schleswig-Holstein