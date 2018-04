Gut angekommen in der neuen Heimat

Umzug der Heidgrabener Bücherei hat reibungslos funktioniert / Am Dienstag wird die Wiedereröffnung gefeiert

von Philipp Dickersbach

21. April 2018, 16:05 Uhr

Die Regale stehen, die Technik ist installiert und die meisten Medien sind einsortiert. Der Umzug der Heidgrabener Gemeindebücherei in den Gruppenraum des Feuerwehrgerätehauses ist abgeschlossen. Sehnsüchtig warten vor allem die Schulkinder auf die Wiedereröffnung. Die wird am kommenden Dienstag, 24. April, offiziell gefeiert. Nach einem kleinen Empfang am Mittag kommen nachmittags die Kinder auf ihre Kosten, wenn eine Märchenerzählerin zu Gast ist.

Wird der Umzug logistisch klappen? Gibt es in dem neuen Raum genügend Platz? Und wie werden die Nutzer auf den neuen Standort reagieren? Viele Fragen schwirrten Büchereileiterin Marion Sörensen und ihrer Kollegin Sabine Wahlen im Vorwege durch den Kopf. Zumindest die ersten beiden können sie mittlerweile beantworten. Denn logistisch ist der Umzug reibungslos verlaufen. An einem Tag sei alles erledigt gewesen, berichtet Sörensen. Und auch die neue Heimat der Bücherei kann die beiden Frauen nach anfänglicher Skepsis mittlerweile überzeugen. „Wir haben erstaunlicherweise genügend Platz und sind angenehm überrascht“, sagt Sörensen. Zirka 1000 Medien haben die beiden in den vergangenen Wochen aussortiert. Insbesondere Kassetten, alte Zeitschriften und Bildbände konnten die Reise nicht mitmachen. Auch bei den Sachbüchern wurde das Angebot reduziert. „Das wird allgemein weniger, die Leute suchen sich die Informationen aus dem Internet“, erläutert Sörensen.

Nach wie vor groß ist das Angebot für Kinder. Es reicht von Büchern aller Art bis zu CDs und DVDs. Gerade die elektronischen Medien seien bei den Kleinen sehr begehrt, berichtet die Büchereileiterin. Doch auch die erwachsenen Nutzer dürften weiterhin fündig werden. Dafür sorgen zahlreiche Romane und Krimis. „Wir versuchen, immer aktuell zu sein“, sagt Sörensen. Und so finden sich in den Regalen unter anderem zahlreiche Ausgaben der derzeit beliebten „Schwedenkrimis“.

In den vergangenen Tagen haben Sörensen und Wahlen letzte Feinheiten bei der Sortierung erledigt − und dabei bemerkt, dass ihnen Buchstützen fehlen. Doch eine kurze Nachfrage beim Büchereiverein habe direkt ein positives Ergebnis gebracht, berichtet Sörensen. Und so konnte dieses Problem rasch gelöst werden. Etwas länger wird es wohl bei Internet- und Telefonanschluss dauern. Mitte der Woche war noch nicht abzusehen, wann beides verfügbar sein wird. Der Internetanschluss ist insbesondere für die Recherche und den Kontakt zur Büchereizentrale wichtig, der Telefonanschluss, weil viele Nutzer ihre Medien gern per Anruf verlängern. Ihren Teil haben Sörensen und Wahlen hingegen erledigt: Laptops, Scanner und Drucker sind installiert.



Auch die Feuerwehr ist zufrieden





Wichtig war Sörensen auch, dass die Freiwillige Feuerwehr mit dem neuen Raumkonzept leben kann. Dass dies der Fall ist, habe ihr jüngst der stellvertretende Wehrführer Björn Sommer bestätigt, so die Büchereileiterin. Denn Tische und Stühle bleiben, auch der Beamer ist nach wie vor vorhanden, den Übungsabenden steht also nichts im Wege.

Und so kann am kommenden Dienstag gefeiert werden. Ab 11 Uhr wird es zunächst einen Empfang mit Bürgermeister, Gemeinderatsmitgliedern und interessierten Heidgrabenern geben. Ab 15 Uhr wird Märchenerzählerin Dr. Barbara Meyer aus Uetersen die Kinder unterhalten.

Das neue Raumkonzept für Heidgraben ist notwendig, da die Grundschule ab Sommer einen siebenten Klassenraum benötigt. Um diesen zur Verfügung zu stellen, wird unter anderem die Offene Ganztagsschule (OGTS) in die bislang von der Bücherei genutzten Räume ziehen und so Platz für den neuen Klassenraum machen.