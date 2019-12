Guns N’ Roses 2020 in Hamburg

von Sina Wilke

15. Dezember 2019, 14:25 Uhr

Frankfurt | Fans von Guns N’ Roses dürfen sich freuen: 2020 kommen die Rocklegenden nach Hamburg. Die Originalmitglieder Axl Rose, Slash und Duff McKagan sind auf der Tour dabei, wie der Veranstalter Live Nation mitteilte. Die Rocker spielen am am 26. Mai zunächst im Münchner Olympiastadion, bevor sie für ihr zweites Deutschland-Konzert am 2. Juni ins Volksparkstadion kommen. Danach spielen sie in Wien und Bern. Tickets sind ab 18. Dezember erhältlich.