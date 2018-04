Gütezeichen für saubere Speisen

Hamburg führt im Mai ein freiwilliges Hygiene-Siegel für Gastronomie, Bäckereien und Fleischereien ein

In Hamburg sollen Gäste künftig schon an der Tür erkennen können, ob sie ein besonders sauberes Lokal betreten. Der rot-grüne Senat hat gestern die Einführung eines Hygienesiegels für gastronomische Betriebe ab Mai beschlossen. Anwendung finden soll es überall dort, wo vor Ort Speisen verkauft und verzehrt werden, außer in Restaurants auch in Kantinen, Imbissen, Cafés, Bäckereien, Eisdielen und Fleischereien.

„Kunden möchten wissen, wie es um die Hygiene und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben in ihrem Lieblingsrestaurant steht“, sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD). „Wir erhöhen die Transparenz und setzen einen Anreiz für hohe Hygienestandards.“ Indes solle niemand an den Pranger gestellt werden, versicherte die Senatorin. Das Label werde nur für Lokale vergeben, die bei den amtlichen Lebensmittelkontrollen mit „Sehr gut“ und „Gut“ abschneiden. Auch sei die Teilnahme freiwillig. Mit an Bord sind der Gastro-Verband Dehoga, Innungen sowie die Handwerks- und die Handelskammer. Etwa 6000 Gastro-Betriebe gibt es in der Stadt, von denen nach Angaben der Gesundheitsbehörde zwischen 40 und 50 Prozent bei Hygienekontrollen mit „gut“ oder „sehr gut“ abschneiden.

Mit dem Siegel-Konzept schlägt Hamburg einen Sonderweg in der langjährigen Debatte um Hygienekennzeichnung in der deutschen Gastronomie ein. Für eine verbindliche Hygieneampel, die auch weniger saubere Lokale kenntlich macht, fehlt laut Prüfer-Storcks bis heute die rechtliche Grundlage des Bundes.

In Schleswig-Holstein zeichnet sich keine vergleichbare Regelung ab. „Einzellösungen von Bundesländern sind aus unserer Sicht nicht sinnvoll, da sie die Vergleichbarkeit für Verbraucher eher erschweren“, sagte ein Sprecher von Verbraucherschutzministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Zudem gibt man in ihrem Haus zweierlei zu bedenken: Kontrollbesuche könnten naturgemäß nur Momentaufnahmen abbilden. „Deshalb sollten sie nicht – insbesondere nicht für Werbezwecke – verallgemeinert werden.“ Zweitens würden bei den Kontrollen so viele Einzelaspekte untersucht, dass sie sich schwerlich „in der gebotenen Differenziertheit in einem Hygienesiegel, -barometer oder -ampelstatus abbilden lassen“. So könnten bauliche Mängel, alte Infrastruktur oder eine fehlende Dokumentation ein negatives Gesamturteil der Lebensmittelkontrolle bewirken, obwohl die Hygiene selbst in Ordnung sei.

Aus derartigen Gründen lehnt auch der Dehoga Schleswig-Holstein jegliche Außendarstellung der Ergebnisse von Hygienekontrollen ab. Sämtliche Einwände gälten auch bei einer freiwilligen Teilnahme, sagt Geschäftsführer Stefan Scholtis. Insbesondere reibt er sich daran, dass beanstandete Betriebe zu lange auf eine Nachkontrolle warten müssten, um sich von dem „Stigma“ zu befreien.

Prüfer-Storcks verweist hingegen auf positive Erfahrungen mit dem verbindlichen „Smiley“-System in Dänemark: „Dort ist das Hygieneniveau gestiegen.“ Erhielten beim Start 2002 erst 70 Prozent der kontrollierten Lokale und Imbisse einen „Smiley“ der höchsten Kategorie, waren es zuletzt 85 Prozent. Die Ergebnisse müssen im Eingangsbereich und im Internet veröffentlicht werden.