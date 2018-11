Mit Video : Gruppenauslosung mit kritischen Untertönen

Die Ergebnisse der Gruppenauslosung für die Lotto Masters in der Kieler Arena stehen jetzt fest.

14. November 2018, 20:49 Uhr

Malente | Die Enttäuschung war dem Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Fußball-Verbandes (SHFV) gestern Abend in Malente dann doch ein wenig anzumerken. Bei der Gruppen-Auslosung für das traditionelle Hallenmasters am 5. Januar 2019 in der Kieler Sparkassen-Arena freute sich Hans-Ludwig Meyer zwar „auf ein Turnier, um das uns ganz Fußball-Deutschland beneidet.“

Gleichzeitig war der SHFV-Chef aber nicht sehr glücklich darüber, dass der Zweitligist Holstein Kiel nur eine Mischung aus der U 19 und U 23 in die Landeshauptstadt schicken wird, weil die Profis einen Tag vor dem Turnier ins Wintertrainingslager nach Spanien aufbrechen werden. Zielsetzung sei es immer gewesen, dass die besten Mannschaften in Kiel aufeinandertreffen sollen. „Wir haben das Turnier aus Rücksicht auf Holstein auch extra ganz früh auf den 5. Januar gelegt“, so Meyer. Er werde die Entscheidung nun akzeptieren müssen, „aber ein bisschen traurig bin ich schon.“

Holsteins Sportchef Fabian Wohlgemuth versicherte gestern, dass sich die KSV die Entscheidung nicht leicht gemacht habe, „aber wir mussten letztlich der optimalen Vorbereitung auf die Rückrundenspiele 2019 den Vorrang geben.“

Die Auslosung ergab folgende Gruppenkonstellationen:

Gruppe A: SC Weiche Flensburg 08 (Regionalliga/Titelverteidiger), TSB Flensburg (Oberliga), NTSV Strand 08 (Oberliga), VfB Lübeck (Regionalliga)

Gruppe B: Holstein Kiel (2. Bundesliga/Regionalliga), SV Todesfelde (Oberliga), Heider SV (Oberliga), TSV Bordesholm (Oberliga)

Der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (sh:z) wird die 21. Auflage des Halle-Spektakels wieder im Internet per Livestream übertragen.