Grüne Zoll-Mode

Berliner Initiative fertigt aus alter Dienstkleidung Kieler Zollbeamter Taschen

von Rieke Beckwermert

04. Juli 2019, 10:47 Uhr

Kiel | Weißer Schriftzug auf dunklem Grün, Erkennungsmerkmal der Zolluniformen seit den 70er Jahren, hat ausgedient. Die bisherige Dienstkleidung wird bundesweit einheitlich durch eine neue, europaweit verbreitete blaue Dienstkleidung in Sicherheitsbehörden ersetzt. Auch das Hauptzollamt Kiel war jetzt an der Reihe. Doch anstatt Jacken, Schutzwesten und Hosen zu entsorgen, haben die Beamten bestimmte ausgemusterte Kleidungsstücke gesammelt und gespendet – für ein „Upcycling-Projekt“ in Berlin.

Sie erhalten ein zweites Leben in neuer Form. Eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen schneidert aus den Funktionsstoffen modische Taschen. Teilweise ist der „Zoll“-Schriftzug sogar noch zu erkennen. Über einen Onlineshop (www.zoll-werkstatt.de) wird die gemeinnützige Initiative Spektrum Netzwerk die Produkte – „100 Prozent zollerprobt“ – ab dem 9. September vertreiben. Preise für die Sportumhängetasche, die Laptoptasche und weitere Accessoires sollen bis dahin nach Auskunft einer Mitarbeiterin auch feststehen. „Die Resonanz ist groß, kartonweise werden die Uniformen geliefert“, heißt es.

Das Kieler Hauptzollamt hat drei Paletten mit rund 30 Umzugskartons voller Regenjacken, Warnwesten, Parkas und Lederjacken beigesteuert. Zoll-Sprecher Claus-Dieter Minkwitz hat ebenfalls gespendet. „Ich bin mit grüner Dienstkleidung groß geworden. Das ist natürlich eine Umgewöhnung“, sagt er. Aber im Kollegenkreis herrsche große Zufriedenheit, die Kleidung sei qualitativ hochwertig.

Umso wichtiger sei der Aspekt der Nachhaltigkeit bei der Weiterverwertung der alten Kleidungsstücke. Die Upcycling-Initiative ging vom Stuttgarter Hauptzollamt aus.