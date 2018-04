Grüne wollen Wechsel der Mentalität

Ziel: Erst prüfen, dann versprechen

von Klaus Plath

28. April 2018, 16:05 Uhr

Realistisch wollen sie an die Themen herangehen und nichts versprechen, was sich nicht einhalten lasse. Das betonen die Tornescher Grünen, die nach fünf Jahren Abstinenz wieder bei der Kommunalwahl antreten. „Mehr Fantasie für die nachhaltige Entwicklung der Stadt“, so beschreibt die Ökopartei ihre Herangehensweise. Kritik gibt es am Auftreten der anderen Parteien.

Einen Mentalitätswechsel wünsche er sich, sagt Lars Janzen, der auf Platz 2 der Grünen-Liste antritt. Die Wahlversprechen der Mitbewerber sieht er kritisch. „Ich zweifel daran, dass sie sich leicht umsetzen lassen“, so Janzen. Seine Fraktion wolle künftig zunächst die Machbarkeit von Projekten prüfen − und sich dann äußern.

Klar ist hingegen die Meinung der Grünen zur Verkehrssituation in Tornesch. „Wir wollen alle Möglichkeiten ausloten, die Menschen weg vom Individualverkehr zu bekommen“, sagt Janzen. Dazu sei es unter anderem erforderlich, die Zugtaktung zu erhöhen. Ihm sei allerdings klar, dass man den „Hebel nicht auf einmal umlegen wird“, so Janzen.

Gar nicht glücklich sind die Grünen mit der neuen Abbiegespur auf der Esinger Straße. Er sei nicht sicher, ob diese Einzelmaßnahme Entlastung bringe, so Janzen. Gleiches gelte für die K22. Eine Entlastung des Stadtkerns sei jedoch grundsätzlich notwendig, so der Grünen-Politiker. Doch Janzen betont: „Wir wollen systematisch schauen.“