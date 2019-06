Grüne kritisieren Nato-Manöver – CDU und FDP schießen zurück

von kms

05. Juni 2019, 21:40 Uhr

Kiel | Der Marinehafen der Landeshauptstadt ist proppenvoll. Etwa 9000 Soldaten und 55 Kriegsschiffe aus 16 Nato-Staaten sammeln sich hier, um am größten Baltops–Manöver der Geschichte teilzunehmen, das von morgen bis zum 21. Juni in der Ostsee stattfindet.

Doch schon im Vorfeld schlagen die Wellen in der Politik hoch. Die Grünen im Kieler Rat kritisieren das Manöver. Besonders die Sprengtests hätten schwere Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt.

Fraktionschefin Jessica Kordouni befürchtet zudem, dass die Laichgebiete des Dorsches gefährdet würden. Die Grünen würden deshalb alles ablehnen, was „das ökologisch sehr sensible Ökosystem des Meeres stören und zum zusätzlichen Ausstoß vom Treibhausgasen führen könnte“, so Kordouni, die auf den von der Landeshauptstadt ausgerufenen Klimanotstand verweist.

,,Die Kieler Grünen müssen dringend ihr Verhältnis zur Nato klären. Wer ein internationales Seemanöver aus Gründen des Klimaschutzes ablehnt, stellt die Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit Deutschlands in Frage“, sagt dagegen Tobias Koch, der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag. Gerade in Zeiten, in denen die Landesverteidigung stärker in den Fokus rücke, sei eine fundamental-pazifistische Position unverantwortlich, so der Politiker. Im Gegensatz zu den Grünen freue sich seine Partei auf den Besuch der Schiffe, die zur Kieler Woche zurück in den Hafen kommen. Auch Christopher Vogt, Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion schießt gegen die Grünen: „Ich sehe die Ausrufung eines vermeintlichen Klimanotstands sehr kritisch.“ Vogt kritisiert, dass die Grünen ein „notwendiges Manöver aus Klimaschutzgründen infrage“ stellen.

Eka von Kalben, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, sprang ihrer Kollegin zur Seite: „Den Klimanotstand auszurufen, bedeutet klima- und umweltschädliche Vorgänge in den Fokus zu nehmen.“ Außerdem seien die Grünen keineswegs generell gegen die Nato. Hinweise auf mögliche Umweltschäden seien dennoch wichtig, so von Kalben.

Das Manöver findet jährlich statt. Auch ein Großaufgebot der deutschen Marine ist dabei. Bei Kampfschiffen wird Emissionsvermeidung dem Auftrag stets untergeordnet.