Grotes rege Mitteilsamkeit

Neue Details im Fall des Ex-Innenministers zeigen, warum der Ministerpräsident ihn entlassen musste

Avatar_shz von lie

03. Mai 2020, 20:23 Uhr

Kiel | Ein Ministerpräsident setzt seinen Innenminister vor die Tür, weil er sich von ihm belogen fühlt. Das hat vergangene Woche in Schleswig-Holstein für Wirbel gesorgt. Nun wurden neue Details bekannt, die den Rauswurf verständlich machen.

Offenbar haben der gefeuerte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU), Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen und ein Kieler Polizeireporter ein Netzwerk gebildet, das sie nutzten, um auch jenseits ihrer jeweiligen Kompetenzen Agendasetting zu betreiben.

Beispiel 1: Der Polizeireporter als Informant. Er leitete dem Innenminister ein Foto mit unzähligen Flaschen weiter, offenbar ein Beweis für ein erneutes Saufgelage in der Polizeischule Eutin. Grote konfrontierte Leiterin Maren Freyher damit (ohne Nennung seiner Quelle), faltete sie. Dem Reporter, der Freyher bereits nach ihrer Amtseinführung in einem Bericht diskreditiert hatte, gab der Minister eine entsprechende Rückmeldung.

Beispiel 2: Der Innenminister mischt sich in ein Ermittlungsverfahren ein. Viele seiner exklusiven Informationen verdankte der Polizeireporter dem damaligen Vize der Deutschen Polizeigewerkschaft im Norden, Thomas Nommensen. Der wiederum profitierte von einer polizeikritischen Berichterstattung in seinem Sinne.

Schließlich wurde jedoch gegen Nommensen ermittelt – wegen Verdachts des Geheimnisverrats. Nach einer Razzia bei ihm wandte sich Nommensen an Grote, traf ihn zu einem Vieraugengespräch. Anschließend fragte der Minister über seinen Abteilungsleiter nach, ob der zuständige Chefermittler im Landeskriminalamt (LKA) für die Ermittlungen der Richtige sei. So entstand das Bild, dass Grote eher einem mutmaßlichen Geheimnisverräter traut als seinen eigenen Landesbehörden.

Unbestreitbar ist, dass sich die Interessen des Innenministers, des Polizeigewerkschafters und des Polizeireporters von Anfang an überschnitten. Gewerkschafter und Reporter arbeiteten intensiv an der „Rocker-Affäre“ um Aktenmanipulation und Mobbing im LKA. Unter Grotes Amtsvorgänger, Stefan Studt, fühlte sich das Blatt des Reporters deswegen gar bespitzelt. So soll die Polizei am Dienstwagen des Chefredakteurs einen Peilsender angebracht haben. Die Staatsanwaltschaft Lübeck ermittelte, kam zu dem Schluss, dass der Vorwurf einer „Schlussfolgerung aufgrund sachlich nicht belastbarer Recherchen“ entsprungen war.

Einen ganz anderen Umgang pflegte Nachfolger Grote: Er schätzte die polizeikritische Arbeit des Reporters, gratulierte ihm bei einer Pressekonferenz gar mit Handschlag zu einem Reporter-Preis zur „Rocker-Affäre“. Und nach einigen Monaten im Amt tauschte er die von Polizeireporter und Gewerkschafter heftig kritisierte Polizeiführung aus.

Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Kiel bei ihren Ermittlungen gegen Nommensen seitenlange Chatprotokolle zwischen dem Polizeireporter und dem Gewerkschafter entdeckt. Darunter finden sich auch Chats zwischen dem Reporter und dem Innenminister, die er Nommensen weitergeleitet hatte. Ministerpräsident Daniel Günther erklärte dem Innenausschuss des Landtags, er habe sich beim Lesen dieser Chats die Frage gestellt, „ob der Innenminister frei in seinem politischen Handeln war“. So soll Gewerkschafter Nommensen dem Reporter auf eine dieser Weiterleitungen geantwortet haben, dass Grote mit seinen Äußerungen sein politischen Schicksal in die Hände des Polizeireporters gelegt habe. Und so ist es dann ja auch gekommen.

Die Opposition wittert hingegen eine Intrige gegen Grote, den sie als Aufräumer in der Rockeraffäre sieht. SPD-Fraktionschef Ralf Stegner sieht Aufklärungsbedarf bei der Rolle der Staatsanwaltschaft, die mit einem Bestra-Bericht, einer Pflichtmitteilung der Strafverfolger an das Justizministerium, die Sache angestoßen hat. Stegner fragt nun, ob die Staatsanwaltschaft die im Untersuchungsausschuss zur „Rocker-Affäre“ Manipulation von Ermittlungsakten einräumen habe müssen, Grote ein Bein gestellt habe. Schließlich habe der die Aufklärung der Affäre vorangetrieben.

So kompliziert dürfte es wohl nicht sein. Grote hat gegenüber Günther enge Kontakte zu Polizeireporter und Gewerkschafter bestritten. Das war gelogen – und das reicht für einen Vertrauensbruch. Und wenn der Ex-Innenminister nach seinem Rauswurf jetzt jegliche Konspirationen verneint und fragt: „Warum sollte ich das machen?“, dann findet sich auch darauf leicht eine Antwort: Grote wollte sich so den Rückhalt der Zeitung des Polizeireporters sichern.