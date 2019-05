Großfeuer zerstört Lagerhalle

von Rieke Beckwermert

Kiel | Dichte Rauchwolken haben gestern Morgen die Anwohner des Kieler Stadtteils Projensdorf aufgeschreckt. Eine Lagerhalle am Nord-Ostsee-Kanal war gegen 5.30 Uhr in Brand geraten. Die Anlage einer Spedition wurde dabei zerstört. Gegen 6 Uhr waren mehrere Notrufe wegen starker Rauchentwicklung eingegangen, teilte die Feuerwehr mit. Rund 100 Feuerwehrleute seien zur rund 700 Quadratmeter großen Halle ausgerückt. Wegen des starken Qualms wurden die Anwohner in den angrenzenden Stadtteilen mit Radiodurchsagen gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Trotz des Großaufgebotes konnte das Gebäude, in dem unter anderem Oldtimer, Wohnmobile, Boote, Reifen und Holzpaletten gelagert wurden, nicht gerettet werden. „Die Halle ist teilweise eingestürzt“, sagte eine Sprecherin der Kieler Feuerwehr. Die Feuerwehrleute waren mehrere Stunden mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache konnte zunächst nicht geklärt werden.

Der Schaden geht nach Angaben der Polizei in die Millionen: „Wir müssen von einem siebenstelligen Betrag ausgehen“, sagte Matthias Felsch, Sprecher der Polizeidirektion Kiel, gestern auch Nachfrage.