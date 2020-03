Große Leistung vor leeren Rängen

Avatar_shz von shz.de

10. März 2020, 12:32 Uhr

Wird über die schlechte Bezahlung von wenig prominenten Schauspielern diskutiert, heißt es: Die eine Hälfte der Gage wird in bar gezahlt, die andere mit dem Applaus. Auf einer italienischen Bühne spielte unlängst ein Mime zwei Stunden lang sein Ein-Personen-Stück. Zeitungen im In- und Ausland würdigten den Auftritt. Nicht so sehr wegen der Leistung des Mannes, sondern weil er das Programm tapfer durchzog, obwohl kein einziger Zuschauer gekommen war. Jetzt bittet die „Bild“-Zeitung Gott, er möge die Fußballfans schützen, weil sie nicht mehr ins Stadion dürfen. Von Spielern und Funktionären wird ernsthaft die Ansicht vertreten, ohne Publikum sei Fußball wie alkoholfreies Bier. Ähnliches soll für nicht-sportliche Veranstaltungen gelten. Darüber kann man geteilter Meinung sein. Überall auf der Welt werden täglich grandiose Leistungen vollbracht, ohne dass ein einziger Mensch zuschaut. Mancher Forscher oder Künstler würde vor Publikum nichts zustande bringen. Zur allgemeinen Beruhigung: Die nächste TV-Show „Let’s dance“ findet statt. Das Publikum bleibt knapp unter den erlaubten 1000 Köpfen.