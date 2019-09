Großartig, genussvoll, gesellig

35. Uetersener Weinfest zieht Tausende an / Wettergott meint es gut mit den Feiernden

Klaus Plath

02. September 2019, 16:00 Uhr

Uetersen | Das viertägige Uetersener Weinfest hat auch in diesem Jahr Tausende in seinen Bann gezogen. Bei bestem Wetter gab es reichlich Gelegenheit für genussvolle Momente. Die mehr als 1000 Sitzplätze, die von den Organisatoren, der Interessengemeinschaft Handel und Gewerbe (IHG), gestellt worden waren, reichten da kaum aus. Denn Uetersen war in Feierlaune.

Das Weinfest an der Wassermühlenstraße führt zusammen. Jung und Alt feiern gemeinsam. Die Weinbauern schenkten insbesondere den Jahrgang 2018 zum Fest aus − ein Spitzenjahrgang, wie nicht nur Winzer Peter Schauf unserer Zeitung fast schwärmerisch verraten hat. 2018 habe einfach alles gestimmt.

Gut für die Genießer, die Gelegenheit hatten, aus einem schier unerschöpflichen Angebot auszuwählen. Man kennt sich. Auf dem Uetersener Weinfest treffen Freunde zusammen. Die vier Winzer aus Rheinhessen und von der Mosel sind schon seit Jahrzehnten in Uetersen zu Gast. Längst hat sich jeder Weinhändler seine Stammkundschaft erschlossen. Das Hallo war somit groß am Donnerstag und die Komplimente ebenfalls − es waren wirklich tolle Tropfen, die zunächst das Glas und schließlich die Lippen benetzten. DJ Sven Glede von Hansesound sorgte für die passende Begleitmusik. Es durfte getanzt werden.

Kulinarische Köstlichkeiten von außergewöhnlich guter Qualität rundeten das Fest ab. Am Sonntag wurde wieder abgebaut. Zum Leidwesen der vielen Weinfans. Doch nach dem Motto: Die Vorfreude ist die beste Freude, ist man in Uetersen schon jetzt gespannt auf den Jahrgang 2019, der im kommenden Jahr auf dem Uetersener Weinfest verkostet werden darf.