Groko-Beben nach der Wahl?

ANALYSE Risse im Regierungsbündnis werden tiefer / Bald könnte sich der Frust entladen

von shz.de

23. Mai 2019, 20:24 Uhr

Berlin | Angesichts der jüngsten Umfragen vor der Europawahl stellen sich die Regierungsparteien auf einen rabenschwarzen Sonntag ein. Die Union bei 28 bis 30 Prozent, die SPD bei 15 bis 17 Prozent: In den Parteizentralen schrillen die Alarmglocken. Steht jetzt das große Groko-Beben bevor? Szenarien für den Tag X.



Andrea Nahles angezählt:

Seit Tagen halten sich Gerüchte über einen bevorstehenden Putsch, der die Parteivorsitzende ihr Zweitamt als Fraktionschefin kosten könnte. Erst wurde Fraktionsvize und NRW-Landesgruppenchef Achim Post als potenzieller Nahles-Herausforderer genannt, dann der Niedersachse und Fast-Bundesumweltminister Matthias Miersch vom linken Fraktionsflügel. Beide Namen gelten inzwischen schon wieder als verbrannt, keiner könnte auf eine notwendige Mehrheit der zunehmend zerrissenen Fraktion hoffen. Das Gleiche gilt für Ex-Parteichef Martin Schulz, der heftig mit den Hufen scharrt.

Bis zu der von Kevin Kühnert vom Zaun gebrochenen Sozialismus-Debatte hatte sich Nahles sowohl an der Partei- als auch an der Fraktionsspitze stabilisiert. Dann sind ihr die Zügel wieder entglitten. Es mag ihr noch gelingen, die absehbare Schlappe bei der Bremen-Wahl dem dortigen blassen Spitzenkandidaten in die Schuhe zu schieben. Für ein Fiasko bei der Europawahl hätte sie eine klare Mitverantwortung. Allerdings räumen selbst ihre ärgsten Kritiker ein, dass derzeit kein neuer Hoffnungsträger in Sicht ist. Doch Nahles’ Zeit könnte ablaufen. Schmiert die SPD bei den Landtagswahlen im Herbst weiter ab, „dann brechen alle Dämme“, sagt ein Fraktionsmitglied.



Barley & Giffey:

Eine der wenigen Gewissheiten ist, dass SPD-Europa-Spitzenkandidatin Katarina Barley am Sonntag als Justizministerin zurücktritt. „Am 26. Mai ist Schluss“, sagte sie in einem Zeitungsinterview, sie zieht es dann ins Europaparlament. Allerdings könnte auch die populäre Familienministerin Franziska Giffey aus dem Kabinett fliegen – wenn ihr wegen Plagiatsvorwürfen die Doktorarbeit aberkannt wird. Verschwänden beide Spitzengenossinnen von der Berliner Bühne, wäre das für die Bundes-SPD bitter. Die Causa Giffey spielt auch bei der Suche nach einer neuen Justizministerin eine Rolle. Bleibt die Berlinerin Familienministerin, hätte die profilierte Innenpolitikerin Eva Högl keine Chance – denn sie kommt auch aus der Bundeshauptstadt. Als Alternativen werden Nancy Faeser, die allerdings bei der Hessen-SPD dringend gebraucht wird, und Stefanie Hubig, Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz, genannt.



Groko-Implosion:

Eine Kabinettsumbildung würde sich erübrigen, wenn nach dem Wahlsonntag die Koalition zerbricht. Dass der Streit über die Grundrente von SPD und Union wenige Tage vor der Wahl gleichermaßen eskaliert wurde, zeigt den Frust bei Schwarz und Rot. Die Regierungsparteien stecken im selben Dilemma: Alle Profilierungsversuche verfangen beim Wähler nicht. Aber eine Aufkündigung der Koalition könnte ihnen als Flucht aus der Verantwortung massiv schaden. Genossen und Konservative werden deswegen versuchen, sich erst mal in die Sommerpause zu retten. Die Schicksalsstunde für die Groko wird dann im Herbst nach den Landtagswahlen im Osten schlagen.

Unions-Wackelkandidaten:

Auch wenn die Koalition – vorerst – weitermachen sollte, gelten mehrere CDU-Kabinettsmitglieder als Problem-Minister. Anja Karliczek (Bildung und Forschung) hat nach wie vor einen schweren Stand. In einem Ranking der 17 Wissenschaftsminister in Bund und Ländern kam sie auf Platz 15. Zudem landete die Christdemokratin mit ihrem Satz, sie wolle „fragen, fragen, fragen“, in der „Fettnäpfchen-Bilanz“ der ZDF-heute-Show. Der Ruf war ruiniert, doch die 48-Jährige gab nicht auf. Erstens verbuchte sie mit dem Abschluss eines milliardenschweren Wissenschaftspakts einen Erfolg, zweitens machte sie einen Neustart mit einem versierten Pressesprecher.

Einen erfahrenen Sprecher hat auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (60), doch der Berater konnte eine Kampagne gegen Altmaier auch nicht verhindern. Der Minister wurde von der Wirtschaft als Totalausfall bezeichnet. Altmaiers umstrittene Industriestrategie 2030 soll nun überarbeitet werden.

Unten durch in der eigenen Partei CDU und bei der Truppe ist Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Zuletzt setzte der 60-Jährigen das „Gorch-Fock“-Debakel heftig zu. Für die Sanierung des Segelschiffs waren 9,6 Millionen eingeplant, nun ist von 135 Millionen Euro die Rede. Nur die Tatsache, dass das Cockpit des schwierigen Verteidigungsministeriums nicht begehrt ist, dürfte von der Leyen vor der Ausmusterung schützen.



Die ewige Kanzlerin:

Angela Merkel schwebt nach ihrem Teilrückzug vom CDU-Spitzenamt über den Dingen. Aus der Parteiarbeit hält sich die 64-Jährige seit letztem Dezember heraus. Im Europawahlkampf machte sie sich rar. Macht Merkel vorzeitig Platz im Kanzleramt für Annegret Kramp-Karrenbauer? „AKK“ winkt ab mit dem Hinweis, die Regierung habe einen Auftrag bis 2021. Und diesen werde die Regierungschefin auch erfüllen. Eine Nur-noch-Kanzlerin und eine Noch-nicht-Kanzlerin bis zum Ende der Legislatur: Dieses Szenario ist sehr wahrscheinlich.