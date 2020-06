Größere Grillfeste wieder erlaubt – aber ohne Tanz

Schleswig-Holstein lockert ab heute einige Corona-Bestimmungen

28. Juni 2020, 18:16 Uhr

Kiel | Schleswig-Holsteins Landesregierung hat die Verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus aktualisiert. Eine Reihe von Lockerungen tritt am heutigen Montag in Kraft. So dürfen unter anderem in privaten Häusern, Wohnungen und Gärten bis zu 50 Personen zusammenkommen.

Gastronomische Betriebe dürfen zu ihren gewohnten Öffnungszeiten zurückkehren. Die Begrenzung von 5 bis 23 Uhr fällt weg. Auch dürfen Speisen oder in Hotels das Frühstück wieder als Buffet angeboten werden. Die Kontaktdaten der Gäste müssen nur noch vier Wochen aufbewahrt werden.

Die aktuell niedrige Zahl an Neuinfektionen ermögliche die Anpassungen, sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) und mahnte gleichzeitig: „Die Lockerungen in Kombination mit dem schönen Wetter und der Urlaubsstimmung dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir uns noch immer in der Pandemie befinden.“ Es gebe keinen Anlass zur Sorglosigkeit, die Abstands- und Hygieneregeln zur Minimierung des Infektionsrisikos müssten weiterhin eingehalten werden.

Auch für die nun erlaubten privaten Veranstaltungen wie beispielsweise Grillfeste mit mehr als zehn, aber höchstens 50 Personen gelten daher strenge Regeln, die den Ausrichter vor einige Herausforderungen stellen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern soll eingehalten werden, weshalb die Gästezahl den räumlichen Kapazitäten anzupassen ist. Außerdem sind Regelungen zum Einhalten des Abstandsgebots für die Gäste wie zeitversetztes Ankommen der Teilnehmer und Kennzeichnung von Laufwegen zu treffen.

Alle Gäste müssen vom Gastgeber eingeladen werden und namentlich bekannt sein, die Kontaktdaten sind vier Wochen aufzubewahren. Der Gastgeber muss Flüssigseife und Handtücher vorhalten und – sofern die Party in Innenräumen steigt – regelmäßig lüften. Drinnen wie draußen ist Tanzen ebenso untersagt wie gemeinsames Singen und der Gebrauch von Blasinstrumenten.

Indes sind „im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit das Singen oder das Musizieren mit Blasinstrumenten in geschlossenen Räumen unter Auflagen wieder möglich“. Die Akteure müssen einen Mindestabstand von drei Metern einhalten, zum Publikum von sechs Metern. Alternativen sind Barrieren zur Verringerung der Übertragung von Tröpfchen.

Im öffentlichen Raum werden außer Festen, Empfängen und Exkursionen auch Führungen in Museen wieder möglich, alles mit maximal 50 Teilnehmern, von denen die Kontaktdaten zu erheben sind. Veranstaltungen mit Marktcharakter Messen, Flohmärkte oder Landmärkte sind nun im Freien statt mit 100 mit bis zu 250 Personen zulässig. Erlaubt sind Veranstaltungen dieser Art auch mit bis zu 100 Personen unter Auflagen in geschlossenen Räumen. Die grundsätzliche Einhaltung des Abstandsgebots ist durch eine angemessene Anzahl an Ordnungskräften sicherzustellen. Alkohol darf nicht ausgeschenkt werden.

Ansammlungen im öffentlichen Raum und Zusammenkünfte zu privaten Zwecken mit mehr als zehn Personen bleiben unzulässig. Sportdarbietungen bleiben weiterhin auf Veranstaltungen unter freiem Himmel beschränkt.

Einzelhandelsgeschäfte dürfen Eltern wieder Kinderbetreuungsangebote während des Einkaufs machen. Dazu ist ein Hygienekonzept zu erstellen, die Kontaktdaten müssen für vier Wochen gespeichert werden.