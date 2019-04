Grillen zu jeder Jahreszeit

Wie die Outdoor-Küche Gastgeber und Gäste zusammenbringt

23. April 2019, 21:12 Uhr

Aus vielen Gärten hat es in den letzten Wochen schon nach Gegrilltem gerochen. Dabei waren es lediglich die ersten warmen Tage des Jahres. Grillen ist jedoch eine der Lieblingsbeschäftigungen der Deutschen. Und das zunehmend auch im Winter, wie Umfragen zeigen. „Wer seinen Grill im Winter nicht nutzt, hat das Thema nicht verstanden“, sagt Daniel Joachimmeyer von „Burnout Kitchen“ aus Bünde in Nordrhein-Westfalen. Seit eineinhalb Jahren entwickelt und fertigt er mit seinem Kompagnon Thomas Pabst Outdoor-Küchen mit integriertem Grill, die Frost, Hitze und Regen standhalten. Ein Überblick zum ganzjährigen Grill-Trend.



Wie groß ist das Interesse der Deutschen, auch in der kalten Jahreszeit den Grill anzufachen?

Die Begeisterung ist über die vergangenen Jahre stetig gewachsen. Das bestätigen Studien des Marktforschungsunternehmens „Mafowerk“. Von rund 1 000 Befragten gaben im Jahr 2011 noch 20 Prozent an, dass sie auch im Winter grillen. Bis 2017 stieg der Anteil auf 41 Prozent. Auch Youtube-Kanäle wie „Klaus grillt“ (200 000 Abonnenten), auf dem dreimal die Woche bei Wind und Wetter Rezepte präsentiert werden, erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Und aktuelle Buchveröffentlichungen wie „Wintergrillen“ von den Szene-Kennern Tim Ziegeweidt und Sebastian Buchner tun ihr Übriges, um den Hauptsaison-Grillern auch die Nebensaison schmackhaft zu machen.



Warum ist das Grillen als Freizeitbeschäftigung so beliebt?

Für Hans-Friedrich Wolter, Gründer der „Gartenküchen Manufaktur“ aus dem niedersächsischen Bad Essen, ist die Euphorie völlig verständlich: „Sich mit Freunden oder der Familie treffen, am Grill oder der Küche draußen zusammen sein – das ist ein ganz eigenes Lebensgefühl.“ Und das müsse sich schließlich nicht nur auf den Sommer begrenzen. „Normalerweise sieht es so aus: Einer steht draußen am Grill, einer bereitet drinnen die übrigen Speisen vor. Die Gäste sitzen irgendwo in der Mitte“, erläutert Wolters. Da bleibe die Geselligkeit auf der Strecke. Werde die Küche aber an die frische Luft verlagert, sei das Problem gelöst.



Woher kommt der Trend zum ganzjährigen Grillen?

In Südeuropa, Asien und Nordamerika ist das schon lange ein Thema, das aber erst kürzlich nach Deutschland übergeschwappt ist“, sagt Joachimmeyer von „Burnout Kitchen“. „Vor zehn Jahren hätte die Idee einer Outdoor-Küche hier kaum jemanden begeistert“, vermutet er. „Niemand hätte tausend Euro für so ein Produkt ausgegeben.“

Bei vielen Kunden beobachtet er inzwischen jedoch ein neues Bewusstsein für Qualität – und die Bereitschaft, dafür zu zahlen. „Es klingt merkwürdig, aber wir stehen mit unserem Produkt in direkter Konkurrenz zu Motorrädern und Whirlpools.“Die Anschaffungskosten fallen mitunter ähnlich aus. Bestellungen für eine Komplettausstattung für bis zu 16 000 Euro seien keine Seltenheit – die Grundausstattung mit Stauraum und Grill für rund 5 000 Euro sei aber ebenfalls möglich.



Wie gewährleisten die Hersteller, dass die Produkte Wind und Wetter standhalten?

Das System von „Burnout Kitchen“ basiert auf leichten Arbeitsplatten aus Kunststoff. Die Außenränder der Platten werden mit einem Laser verschweißt und damit wetterbeständig gemacht. Die Küche besteht letztlich aus Edelstahl und Kunststoff. Für die Küchen aus Wolters Manufaktur sind die Wetterverhältnisse ebenfalls kein Problem. Je nach Kundenwunsch fertigt er Module aus Edelstahl, Holz oder Beton. „Dafür werden manchmal andere Umwelteinflüsse zum Störfaktor“, sagt er. Besonders im Frühjahr und Sommer könne es zur Daueraufgabe werden, Küchengeräte und Oberflächen von Pollen zu reinigen. Zum Schutz bietet er Planen aus Segeltuch an.