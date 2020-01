Grenzerfahrungen

Mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung erinnert die Autorin sich an die Reisen in die ehemalige DDR

von Rebecca Nordmann

28. Januar 2020, 13:27 Uhr

Kappeln | 30 Jahre Wiedervereinigung Deutschland hat im vergangenen Jahr viele Erinnerungen für mich gebracht. Doch meine Erinnerungen liegen noch viel weiter zurück. Als Kind habe ich meine Großeltern im sogenannten „Osten“ besucht. Sie wohnten in Weißwasser, nahe der polnischen Grenze.

Unsere Fahrt von Osterrode im Harz nach Berlin fing damals sehr abenteuerlich an. Unser Nachbar arbeitete bei einer Spedition und fuhr einen riesigen Lkw. Eigentlich war es unmöglich, aber wahr. Meine Schwester und ich saßen mit ihm in der Fahrerkabine auf dem Weg nach Berlin. Und das nicht nur einmal, sondern mehrmals. Ich kann mich an die Fahrten nicht mehr erinnern, aber wir sind damals mit sehr wenig Geld bis Berlin gekommen.

Doch von dort aus ging es mit der Eisenbahn nach Weißwasser. An diese Reisen kann ich mich gut erinnern. Es ging los mit der Dampfeisenbahn, die unwahrscheinlich laut war. Meine Schwester wurde richtig wütend, wenn ich das Fenster aufmachte, denn es stank fürchterlich.

Meine Großeltern hatten einen großen Kaninchenstall. Eines Tages lag ein junges haarloses Kaninchen im Stall, und das fand ich ganz toll und süß. Die Antwort meiner Schwester: „Du bist ja bescheuert, das ist potthässlich.“ Das sind so banale Dinge, die man aber nicht vergisst. In Weißwasser hat meine Schwester ihren Mann kennengelernt. Er ist später in den Westen geflohen.

Meine andere Oma wohnte in Ostberlin und meine Tante in Westberlin. Wir haben sie des Öfteren besucht und sind dann zur Oma nach Ostberlin gegangen. Auch daran erinnere ich mich gut. Mein Onkel war Berliner und hatte die „Berliner Schnauze“. Jedes Mal am Grenzübergang machte er blöde Bemerkungen den Grenzern gegenüber, und ich hatte jedes Mal Angst, dass sie uns festnehmen. Ich hätte ihn erwürgen können. Mit der Zeit ist die ganze Verwandtschaft in den Westen gekommen.

Unsere Hochzeitsreise ging 1966 nach Berlin. Doch dieses Mal sind wir geflogen. Mein Mann war damals schon bei der Bundeswehr. Er durfte nicht über den Landweg dorthin. Unsere letzte Reise nach Berlin war eine ganze Weile später, ich weiß das Jahr nicht mehr. Wir haben mit unserem Kegelclub ein langes Wochenende in Berlin verbracht. Alle männlichen Mitglieder waren bei der Bundeswehr. Wir sind mit dem Bus gefahren. An der innerdeutschen Grenze mussten wir auf dem großen Busparkplatz anhalten um kontrolliert zu werden. Und da standen wir, die anderen Busse, die später kamen, fuhren alle vor uns wieder ab. Langsam kam uns das komisch vor. Irgendwie hatten wir das Gefühl, dass sie uns wegen der Bundeswehrzugehörigkeit zurückhielten. Nach etwa drei Stunden durften wir dann endlich weiterfahren.

Nach der Wende besuchte ich mit meiner Mutter noch einmal Weißwasser. Doch meine Großeltern lebten da schon nicht mehr. Auch das Haus, in dem sie wohnten, haben wir nicht gefunden. Das war nicht mehr die Stadt, so wie wir sie kannten.