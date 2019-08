Grenzenlose Ironie

Deutsch-dänisches Künstler-Duo protestiert gegen die Symbolik von Dänemarks Wildschweinzaun

von Frank Jung

15. August 2019, 16:38 Uhr

apenrade/flensburg | Die drei Fotos sind zwei Meter hoch und zusammen neun Meter breit – und damit so groß, dass die Szenen lebensecht wirken: Sicherheitsleute mit Schweinekopf-Masken stehen mit erhobenen Mistgabeln an einem Zaun und passen auf, dass ja niemand reinkommt in Schleswig-Holsteins Nachbarland. Ebenso observieren die Wächter das Gelände durch Ferngläser, die wie Kartoffeln aussehen.

Dieses „Freikorps Dänemark“, wie es auf den mit einem Danebrog verzierten Uniformen heißt, gibt es zwar nur in der Fantasie. Aber das Bedürfnis, von außen Kommendes abzuwehren, prägt die Wirklichkeit an der Grenze. Der im Bau befindliche Wildschweinzaun auf dänischer Seite zeigt es.

Das Künstler-Duo Markus Herschbach und Søren Møller geht dagegen mit starkem Tobak an: Beide sind die Urheber der Aufsehen erregenden Bilder in der „Sønderjyllands-Halle“ im dänischen Apenrade 30 Kilometer nördlich von Flensburg. Die Motive empfangen dort ab morgen direkt am Eingang die Besucher der diesjährigen „Grenzlandausstellung“. In der Schau zeigen stets Künstler aus Schleswig-Holstein und Dänemark gemeinsam ihre Werke.

„Wir wollen den Schweinezaun in seiner Absurdität noch einmal übertreffen“, sagt Markus Herschbach. Die hoffnungslosen Utensilien der Wächter wie Kartoffeln und Forken schreien die oft geäußerten Zweifel am Sinn des Bollwerks heraus. Die Künstler verweisen auf die zahlreichen Lücken, die der Trennriegel zwangsläufig an Straßen und Bahngleisen haben wird. Und auf die Einschätzung von Fachleuten, dass eine Übertragung der Schweinepest über Transport-Lkw oder eingeführte Wurstbrote viel wahrscheinlicher sei als durch Wildschweine.

Seit 15 Jahren arbeitet der aus Trier stammende Herschbach mit seinem dänischen Kompagnon zusammen. „Provo-Kunst“ – Kunst, die bewusst die Provokation sucht – ist ihre Spezialität. „Wir versuchen, wie Seismographen zu arbeiten und Themen zu überhöhen, die ohnehin in der Luft liegen“, erklärt der Mann aus Rheinland-Pfalz. „Wenn die Grenze schon überwacht wird, dann aber gleich richtig.“

Auch anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des deutsch-dänischen Kriegs von 1864 waren „Herschbach & Møller“ mit einer Postkarten-Serie satirisch in Erscheinung getreten.

Häufig arbeiten beide mit Objekten. Weshalb sie auch ihren Zaun-Beitrag zu einer Installation erweitert haben: Über Bewegungsmelder lösen die Besucher unfreiwillig Scheinwerfer aus. Dreidimensionale, wirkliche Mistgabeln erweitern die Fotos in den Raum. Und ein ebenso echtes Stück Zaun lagert auf zwei Brockhaus-Bänden vom Ende des 19. Jahrhunderts – in denen der Begriff „dänische Schweinepest“ verzeichnet ist. „Das sagt uns, dass man damals Schweinepest gerade mit Dänemark assoziiert hat“, zeigt sich Herschbach verblüfft.

Er arbeitet hauptberuflich als Dozent für Kunst und visuelle Medien an der Europa-Universität Flensburg, wohnt aber seit 26 Jahren nahe Apenrade in Dänemark. Abschottungstendenzen an der Grenze berühren ihn also auch persönlich, weil er die Trennlinie nahezu täglich kreuzt.

„Herschbach & Mølle“ sieht seinen jüngsten Streich zugleich als Protest in einem größeren Zusammenhang: „Nationalistische Denke taucht auf der Welt ja leider nicht nur im Zusammenhang mit dem dänischen Schweinezaun auf. Und andernorts ist sie noch wesentlich gefährlicher.“ Nicht zufällig sollen die Patrouillen Anklänge an Bürgerwehren wecken, die etwa in den USA oder Osteuropa Migranten ins Visier nehmen.

„Vermutlich gibt es auch bei uns in der Region Menschen, die Uniformen und Mistgabeln auch hier an der Grenze haben wollen“, befürchtet Herschbach. „Aber es ist Teil des Sinns der Übung, dass sich diejenigen als Nationalisten outen, die eine andere Meinung haben. Jedenfalls wollen wir Reaktionen hervorrufen. Unserer Kunst geht es um Kommunikation.“

❍ Grenzlandausstellung, Sønderjyllandshalle Apenrade, Eröffnung 17.8. 14 Uhr, geöffnet bis 1.9. tgl. 10 bis 17 Uhr