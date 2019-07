Sport-Kolumne : Gratis-Event, Kampf-Ansage, Welt-Meister

In seiner Sport-Kolumne spricht Jürgen Muhl über die Beachvolleyball-WM, Pferderennen und die WM der Fußball-Frauen.

von Jürgen Muhl

08. Juli 2019, 12:21 Uhr

Wie am Sylter Strand: Dort, wo einst beim HSV alles begann, wo Uwe Seeler und seine früheren Mitspieler groß geworden sind, da wurde jetzt eine ganz andere Sportart in Weltklassemanier präsentiert.

Beachvolleyball in der Tennis-Arena am Rothenbaum. Über 120.000 Zuschauer besuchten an zehn Tagen die WM auf Sandboden im noblen Hamburger Stadtteil unweit der Außenalster. Wobei die grandiose Zuschauerresonanz auf ein Gratismodell beruht. Der Eintritt war frei, nur für VIP-Plätze musste gezahlt werden. So macht man ein Event populär.

Und um ein Haar wäre das deutsche Team Thole/Wickler auch noch Weltmeister geworden, letztlich sprang Silber heraus. Der Rothenbaum aber war aus dem Häuschen. So wie im Jahr 1960, als der HSV als Deutscher Meister hier an der Ro-thenbaumchaussee gefeiert wurde. Der Rothenbaum sei das Wimbledon des Beachvolleyballs, schwärmte Rene Hecht, Präsident des Deutschen Volleyballverbandes.

Großer Sport in Hamburg. Drei Top-Events an einem Wochenende. Neben Beachvolleyball fand das 150. Deutsche Derby auf der Horner Rennbahn statt, und in mehreren Stadtteilen wurde der Triathlon auf Straßen und im Wasser veranstaltet. Sport-Hochburg Hamburg also. Schade, dass die Mehrheit der Einwohner die Hansestadt nicht zur Olympiastadt machen wollte. Hamburg hätte es gekonnt. Auch finanziell.

Vorfreude: Noch über einen Monat ist es hin, bis die Fußball-Bundesliga wieder beginnt. Ein wenig früher, nämlich am letzten Juli-Wochenende, läuft der Ball in Liga zwei. Eben im Unterhaus, in dem der HSV, Holstein Kiel, Hannover 96 und der FC St. Pauli ihre Heimat gefunden haben. Wenn auch nur vorübergehend, wie im Volkspark und in Hannover gehofft wird. Wiederaufstieg heißt hier das Ziel, während in Kiel und am Millerntor kleinere Brötchen gebacken werden. Was nichts heißen mag – wollen doch auch Holstein und St. Pauli möglichst oben mitspielen. Die Zweite Liga verspricht in der neuen Saison besondere Spannung, vielleicht so gar etwas mehr als in der ersten Liga. Hier läuft wohl wieder alles auf die Bayern und Borussia Dortmund zu. Der BVB hat kräftig aufgerüstet: Mats Hummels, Julian Brandt, Nico Schulz und Thorgan Hazard. Das ist eine Kampfansage in Richtung München.

Ungewöhnlich: Dass ausgerechnet die Frauen-Elf aus den USA den Weltmeister-Titel feiert, ist schon recht ungewöhnlich. Spielen die Vereinigten Staaten im Männerfußball doch nur eine Nebenrolle. Dazu verweigert die Spielführerin aus Protest gegen Präsident Trump die Nationalhymne. Die anderen US-Spielerinnen aber singen sie aus voller Brust. Teamwork der etwas anderen Art.