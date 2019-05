von Philipp Dickersbach

27. Mai 2019, 12:44 Uhr

Tornesch | Es ist gute Tradition, dass die evangelische Kirchengemeinde Tornesch ihren Gottesdienst an Himmelfahrt bei gutem Wetter unter freiem Himmel feiert, um Gott ganz nah zu sein. Und so ist am Donnerstag, 30. Mai, Jung und Alt wieder auf der Wiese im Esinger Wohld (Ecke Schäferweg/Prisdorfer Weg) herzlich willkommen. Dort werden Bänke aufgebaut und ein geschmückter Leiterwagen als Altar dienen. Der Gottesdienst im Grünen wird von Pastor Henning Matthiesen zelebriert und beginnt um 10.30 Uhr. Die E-Singer werden unter Leitung von Michel Preiß zur musikalischen Gestaltung beitragen und Ehrenamtliche der Kirchengemeinde ein Büffet für das Beisammensein nach dem Gottesdienst vorbereiten. Besteck und Servietten werden zur Verfügung stehen. Aus ökologischen Gründen wird jedoch darum gebeten, einen Becher für Kaffee oder Tee sowie einen Teller für Salate und Würstchen mitzubringen. Auch bei ein bisschen Regen findet der Himmelfahrtsgottesdienst zwischen Bäumen und begleitet von Vogelgezwitscher statt.