Gleich unter den Top Ten

Flensburger Segel-Club gut in die Bundesliga gestartet

von Michael Bock

02. Mai 2018, 12:25 Uhr

„Na, das war doch ein prima Einstieg. Der Trainingsaufwand scheint sich gelohnt zu haben“, sagt Claus-Otto Hansen zum Start der Segel-Bundesliga. Beim Event auf dem Bodensee vor Friedrichshafen hatte das Team des Flensburger Segel-Clubs (FSC) als Wiederaufsteiger einen guten siebten Platz unter den 18 Erstligisten belegt (wir berichteten). Mit der Platzierung der Crew um Steuermann Jan Hauke Erichsen unter den unter den Top Ten waren auch die Bedenken über die neue Teamaufstellung vom Tisch gefegt. „Ich war mir nicht sicher, ob die neue Crew funktionieren würde“, so Hansen. „Es passte wohl gut zusammen. Ein prima Resultat.“

Erfreut war auch der Trainer, Steuermann und Liga-Manager nach den drei Tagen Leichtwindsegeln bei sommerlichen Temperaturen. „Mit dem Ergebnis können wir super zufrieden sein“, meinte Erichsen, auch wenn den ehrgeizigen Segler die Punktgleichheit mit dem Chiemseer YC und dem Berliner YC (siehe Tabelle) doch etwas ärgerte. „Da hätte wir Plätz gut machen können. Aber da fehlte uns noch ein wenig die Erfahrung.“

Neben der gut eingespielten Steuermann-Vorschiff-Kombination (Erichsen/Cedric Menzel) bildeten die 24-jährige Nele Söker (Taktik) und Florian Jakobtorweihen (Trimm) das Team des FSC. „Die Crew hat gut funktioniert. Das zeigen auch die Platzierungen nach den beiden sechsten Plätzen. Danach sind wir auf Drei und Eins gesegelt und haben uns nicht runterziehen lassen“, sagt Erichsen, der bis „auf eine Situation“ alle Manöver als gelungen einstufte. Dazu hat das Training vor der spanischen Küste, auf dem Gardasee und vor der eigenen Haustür auf der Förde sicherlich beigetragen. Mit einem Crewgewicht von 310 kg war das Flensburger Team bei den Bedingungen durchaus konkurrenzfähig. „Aber die drei Tage waren wirklich anstrengend. Leichtwind erfordert permanent höchste Konzentration. Großen Respekt vor dem Team.“

Der zweite Bundesligaspieltag findet vom 8.-10. Juni auf dem Starnberger See statt. Dann wird der FSC mit dem Team Michael Ilgenstein (Steuermann), Jörg Rothert (Taktik), Florian Jakobtorweihen (Trimm) und Berhard Outzen (Vorschiff) aus guter Ausgangsposition an den Start gehen. „Die werden auch ein gutes Ergebnis abliefern“, vertraut Erichsen auf die Erfahrung an Bord.

In der 2. Bundesliga belegte die Seglervereinigung Gelting Mole (SVGM) auf dem gleichen Revier den zwölften Platz.