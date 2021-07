Avatar_shz von Oleg Strebos

26. Juli 2021, 13:36 Uhr

Es war ungewöhnlich ruhig in Tokio. Geradezu unheimlich. Die Straßen der Mega-Metropole, die im Zentrum rund zehn Millionen Einwohner hat und in deren erweitertem Umland unvorstellbare 35 Millionen leben, waren leer. Der Blick ging weit durch die Häuser- und Straßenschluchten, nur wenige Passanten waren zu sehen. Mit Beginn der Olympischen Spiele am Freitag fand urplötzlich der Verkehr der Mega-City nicht mehr statt. Es entstanden Bilder wie aus japanischen Horrorfilmen. Ein Journalist aus Finnland witzelte: „Gleich kommt Godzilla!“

Der Grund für die skurrile Situation ist einfach. Japan hatte am Donnerstag und Freitag schlicht Feiertage – die Arbeit ruhte und die Menschen und ihre Familien genossen die Freizeit zu Hause. Am Donnerstag beging Japan „Umi no Hi“, den Marine-Tag. Viele Tokioter nutzen das, um ans Meer zu fahren. Den Freitag verbrachten die Menschen dazu mit dem Gedenken an das olympische Event 1964. Sie feierten den traditionellen Sport und Gesundheitstag „Supotsu no Hi“. Ursprünglich wird der am 12. Oktober begangen, dem Tag der Eröffnung der Spiele vor 57 Jahren, jetzt wurde er aber vorverlegt auf die Eröffnung der Spiele 2020. So kamen die immer fleißigen Japaner auf vier freie Tage am Stück. Eine seltene Begebenheit, die das Stadtbild massiv veränderte.

Am Montag aber überfluteten wieder die LKW, Busse, Autos und Motorräder die Stadt. Die Folge: das totale Verkehrschaos. Für die Strecke vom Main Press Center, dem Herz der Spiele, bis zur Handball-Arena brauchten die Journalisten plötzlich zweieinhalb Stunden für die knapp 15 Kilometer. An den Feiertagen ging das in unter 30 Minuten. Das hat mir irgendwie besser gefallen…

Olaf Bruchmann ist Redaktionsleiter der Handballwoche, die zu unserem Verlag gehört.